Schuljause: Milchschnitte taugt nichts

Was steckt eigentlich in den Jausenboxen von Volksschülern? Ein „Fenster“-Lokalaugenschein zeigt: Gemüse ist kaum „in“, Obst schon mehr und Süßes sowieso. Eine Diätologin klärt auf, was taugt und was nicht. Greift die Politik ein, könnten die Kinder bald in den Schulen mehr Obst und Gemüse bekommen.

Während den Kindern in den Kindergärten der Stadt Salzburg täglich frisches Obst und Gemüse kredenzt wird, sind Volksschüler bei der Jause auf ihre Eltern angewiesen. Das kann gut gehen, muss aber nicht, wie ein „Fenster“-Lokalaugenschein in Taxham zeigte.

Dabei fällt auf: Kaum ein Kind hat nur Süßes oder nur Gesundes dabei. In den Jausenboxen der Geschwister Felix (8) und Christoph Casagranda (11) ist ein Käseweckerl, eine Mandarine – und ein süßer Müsliriegel. „Ein bisserl was Süßes gebe ich ab und zu schon mit“, sagt Mutter Loretta.

Gemüse ist Mangelware

Ähnlich ist es beim zehnjährigen David, der Käsebrot mit Apfel jausnet. Er grinst: „Gestern hatte ich eine Milchschnitte mit.“ Mateja ist sehr süß unterwegs: „Ich habe Waffeln und Palatschinken von der Oma. Und einen Apfel.“ Süßes sei in Maßen erlaubt: „Das hat die Lehrerin unserer Töchter am ersten Elternabend erklärt“, so Steffi Wieden, Mutter der Zwillinge Nina und Julia (7). Mit Infozetteln wurden die Eltern um gesunde Jause gebeten – und darum, die Kinder in der Früh nicht fernsehen zu lassen. In die Jausenboxen von Nina und Julia packt die Salzburgerin, „was so daherkommt“. Heute haben die Mädchen Karottenstifte, Apfelspalten, Weintrauben, Reiswaffeln, Hirsebällchen und Gugelhupf dabei.

Nichts Süßes gab es nur beim neunjährigen John: Er aß Toastsandwich mit Wurst und Frischkäse, Banane und Weintrauben.

Ausgewogen essen, heißt die Zauberformel

Und was sagen Fachleute? „Ab und zu eine kleine Süßigkeit ist absolut in Ordnung“, sagt die Salzburger Diätologin Katharina Wallinger. Eine ausgewogene Jausenmahlzeit bestehe immer aus Kohlehydraten (enthalten in Brot, Gemüse, Obst), Eiweiß und Fett (enthalten in Milch, Käse, Topfen, Wurst). Ideal sei neben je einer Handvoll Gemüse und Obst ein Vollkornbrot oder -weckerl, gefolgt von Schwarzbrot. „Da stecken viele Ballaststoffe drin“, erklärt Wallinger. Die machen leistungsfähig und der Hunger kommt nicht so schnell wieder. Semmeln können das nicht bieten, weil sie nur wenig Ballaststoffe enthalten.

Milchschnitte ist süß, aber nicht gesund

Beim Einkauf ist Vorsicht geboten: „Oft sind Mehrkornweckerl nur gefärbte Semmeln mit ein paar Körnern obendrauf“, so Wallinger. Ihr Tipp: Beim Bäcker nachfragen oder auf der Verpackung nachlesen, ob in dem Weckerl tatsächlich Vollkornmehl drinnen ist. Scheinbar gesund komme auch die beliebte Milchschnitte daher, dabei sei so gut wie kein Milchprodukt darin enthalten: „Milchschnitten enthalten hauptsächlich Zucker, gesund sind sie nicht“, so Wallinger.

Vielen Eltern unbewusst: Zucker im Saft

Wie viel Zucker in Fruchtsäften stecke, sei vielen Eltern nicht bewusst. Gern werden statt Wasser gespritzte Säfte zur Jause mitgegeben, doch, so Wallinger: „Ein Liter Apfelsaft enthält 28 Stück Zucker, um eines mehr als ein Liter Cola.“ Es sei zwar Fruchtzucker, aber eben Zucker, also Kalorien. Und die sollte man besser essen statt trinken.

Schon jedes fünfte Kind unter sechs Jahren sei zu dick, sagt einer Studie des Gesundheitsprojekts SALTO. Die Politik entdeckt das Thema. Die Landes-SPÖ startete eine Kampagne, auch die städtischen Neos machen Druck. „Unsere Kinder essen zu wenig Obst und Gemüse“, sagt Neos-Klubobmann Sebastian Huber. Zwar könnten sich Schulen über das EU-Schulobstprogramm sehr günstig Obst und Gemüse liefern lassen (die EU übernimmt 75 Prozent der Kosten), doch den meisten Schulen ist der Aufwand zu groß. Salzburg (95 Kindergärten und Schulen nehmen teil) ist mit dem Burgenland Schlusslicht der Aktion (Meldefrist: 15. Oktober).

EU zahlt 75 Prozent, wenn Schulen Gemüse ausgeben

Zumindest habe jetzt Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) zugesagt, dass die Stadt rund 15.000 Euro bereitstellen würde. Zahlt auch das Land so viel, könnten laut Huber im nächsten Jahr die 21 städtischen Volksschulen an dem Schulobstprogramm teilnehmen. Die Schulabteilung prüfe das, sagt Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Es sei offen, ob das Land mitzahle und ob man Lieferanten finde, die Obst und Gemüse an die Schulen liefern. Derzeit gibt es nur zwei aus Oberösterreich und Bayern. Hagenauer: „Da müssten wir Salzburger Bauern finden.“

Von Sabine Tschalyj