Plant Haslauer eine Koalition mit den Blauen?

Landeshauptmann Wilfried Haslauer im SF-Interview: Er sieht keine Regierungskrise. Trotzdem lässt er sich für die Wahl 2018 alle Koalitionen offen – und traf erstmals FPÖ-Chefin Svazek.

„Die Grünen ärgern mich manchmal“

Herr Landeshauptmann, wie schlecht ist das Klima in Ihrer Koalition?

Wilfried Haslauer: Es ist gar nicht schlecht. Die Zusammenarbeit ist angenehm, auch menschlich kann man mit den Grünen gut arbeiten.

Warum sprechen die Medien dann von einer Regierungskrise?

Weil die Medien es gern haben möchten, weil manche der geschätzten Damen und Herren ein wenig frustriert sind, dass wir seit drei Jahren nicht streiten und uns anagitieren. Im Grunde genommen werden da Kleinigkeiten hochgespielt.

Ihre Ansage, dass die Grünen das Land als Erholungsraum der Städter sehen, hat Frau Rössler ziemlich geärgert.

Sie hat sich da ein bisschen angegriffen gefühlt. Wir haben uns das schon ausgeredet. Natürlich sehen das die Grünen nicht so, es war auch eine Zuspitzung in einer Parteitagsrede. Fakt ist, dass wir unterschiedliche Zugänge haben und nicht als Einheitspartei zur nächsten Landtagswahl antreten werden.

Wollen Sie überhaupt noch einmal mit den Grünen?

Es ist ein bissl früh für Koalitionsanfragen.

Aber man ist doch schon mitten im Wahlkampfmodus.

Überhaupt nicht, mein Name ist Haslauer und nicht Kern. Das macht man maximal ein halbes Jahr vorher. Die Leute wollen das nicht. Wir wollen das auch nicht.

Warum dann diese große Plakatkampagne der ÖVP?

Wir hatten nach drei Jahren in der Regierung das Gefühl, es ist Zeit, Plakate aufzuhängen. Das ist eine Zwischenkampagne, wir wollen damit sagen: Hallo, es gibt uns, wir sind fleißig.

Sie haben sich mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek getroffen. Eine Annäherung?

Noch einmal, das Thema, mit wem wir nach der Wahl zusammenarbeiten werden, stellt sich jetzt noch nicht. Ich treffe mich auch mit Herrn Steidl von der SPÖ oder Herrn Schellhorn von den Neos. Das ist ein völliger normaler Vorgang, dass man das tut. Das hat mit Koalitionsverhandlungen rein gar nichts zu tun.

„Das hat mit Koalitionsverhandlungen rein gar nichts zu tun“

Frau Rössler hat Sie auf den Job Ihres Schwagers im Flughafen angeredet. Das hat Sie geärgert.

Ja, mich ärgert das. Ich mische mich in die Agenden des Flughafens nicht ein, ich bin dort weder Gesellschaftervertreter noch für den Aufsichtsrat tätig. Ich halte das für unfair, ich unterschätze das gar nicht, dass das sensible Angelegenheiten sind. Ich hätte aber gedacht, dass man da weiter ist. Es ist eine so vorgreifende Verdächtigung, wo die Position des nächsten Geschäftsführers noch nicht einmal ausgeschrieben ist, und nur aufgrund der Tatsache, dass der Andi Rösslhuber der Bruder meiner Lebensgefährtin ist. Soll ich ihm etwa sagen, er soll seinen Beruf dort kündigen? Oder soll ich zurücktreten?

Man darf diese Dinge aber schon ansprechen?

Man darf alles sagen, aber man darf sich auch ärgern.

Wollen Sie am Flughafen einen Vorstand oder die alte Doppelspitze im Proporz?

Das ist zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stöckl und Heinz Schaden zu klären. Ich mische mich nicht ein. Beide Varianten haben ein Pro und ein Kontra. Für einen Geschäftsführer spricht, dass man das Unternehmen straffer führen kann. Bei einer Doppelspitze hat man ein Vier-Augen-Prinzip und mehr Kontrolle. Dass man das nach altem Muster unter den Parteien aufteilt, das geht aber nicht.

Sie fordern wie die FPÖ eine Senkung der Mindestsicherung für Großfamilien.

Wir hatten diese Woche Landeshauptleutekonferenz. Es gibt den Vorschlag, das bei 1500 Euro zu deckeln, auch für größere Familien. Die Koalitionsparteien in Wien sind nur mehr Details auseinander. Es geht darum, ob in diese 1500 Euro der Wohnbedarf mit 25 Prozent eingerechnet wird oder aufgeschlagen wird. Man ist gut beraten, wenn wir eine bundeseinheitliche Lösung machen, damit es keinen Mindestsicherungstourismus gibt.

Eine Familie mit sechs Kindern erhält laut dem Mindestsicherungsrechner des Landes 3900 Euro netto.

3900 Euro netto, da muss ich brutto schon sehr viel verdienen. Diese vielköpfigen Familien bekommen ja auch Familienbeihilfe und Wohnbeihilfe, ungeachtet, ob das Flüchtlinge sind oder Einheimische. Irgendwann fragen sich die Leute, die arbeiten, aber, ob das gerecht ist.

Ihre Regierung arbeitet seit drei Jahren an einer Mietensenkung. Kommt die noch?

Sie wird am 1. Jänner 2017 in Kraft treten. Es steht alles fest. Derzeit entstehen gerade die Verordnungstexte. Es ist ein großer sozialpolitischer Schritt. In 25.000 geförderten Mietwohnungen steigen die Mieten derart, auf zehn Euro pro Quadratmeter und mehr, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Da muss man etwas machen, wir stützen das auf sieben Euro herunter.

Auch die Wohnbauförderung ist eine Großbaustelle.

Wir haben uns vorgenommen, dass wir 600 Wohnungen im Eigentum, 900 in Miete und 3500 Sanierungsfälle fördern. Tatsächlich haben uns seit 2015 mit der Umstellung 2000 Anträge auf Eigentumsförderung erreicht, das Doppelte, kann man fast sagen. Es gibt hier offenbar einen Riesennachholbedarf. Unter der Ägide von Walter Blachfellner gab es vermeintlich günstige Darlehen des Landes mit bis zu zwei Prozent Verzinsung. Die Antragszahlen sanken im letzten Regierungsjahr Burgstaller auf 20 Förderungen herunter. Wir haben das auf einmaligen Zuschuss umgestellt. Dass der Nachholbedarf so eklatant ausfällt, konnten wir nicht vorhersehen.

Sie brauchen jetzt bis zu 56 Millionen Euro mehr, die Sie nicht haben.

Die Finanzierung ist gelungen durch ein Bündel an Maßnahmen. 2015 ist aus der alten Wohnbauförderung von 122 Millionen Euro abgedeckt. Wir haben die Förderung um 20 bis 25 Prozent reduziert, von durchschnittlich 45.000 Euro auf jetzt 35.000 Euro. Für heuer ist das System geschlossen, wir fördern 100 Wohnungen nach den neuen Sätzen und 600 nach den alten Sätzen.

Und Landesrat Mayr hat dazu ein Sprechverbot?

Ein Hans Mayr lässt sich kein Sprechverbot geben. Es war eine schwierige Situation auch für ihn, weil er heftig kritisiert wurde. Wir wollten nicht, dass andere Fraktionen ihn öffentlich vor sich hertreiben. Fakt ist, dass er das gar nicht allein lösen kann.

Sie haben ihn doch selbst öffentlich gemaßregelt.

Ich habe das nicht als öffentliche Maßregelung gesehen. Es muss halt jeder seine Arbeit machen.

Auch die Raumordnung ist eine ewige Baustelle.

Auch da sind wir relativ weit, es ist ein wichtiges Gesetz und eine schwierige Materie, weil unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Es wird in Zukunft nur mehr Bauland gewidmet, wenn der tatsächliche Bedarf einer Bebauung vorliegt. Das bedeutet, dass die Gemeinde im REK grundsätzlich entscheiden muss, welche Areale geeignet sind. Wir wollen weg von diesen Überhang-Geschichten.

Hat sich der Unmut Ihrer Bürgermeister gegenüber Frau Rössler gelegt?

Die Grundlinie ist okay. Vieles hängt an den Formulierungen. Im Begutachtungsverfahren wird man das mit den Bürgermeistern noch durchdiskutieren müssen.

Interview: Sonja Wenger