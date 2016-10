Es novembert weiter, dann kommt Schnee

Der Herbst geht novembrig weiter. So fällt die Herbstwetter-Prognose von ZAMG-Leiter Bernhard Niedermoser aus. Auf feucht-kaltes Wetter soll heuer ein anständiger Winter folgen. Mit richtigen Wintertemperaturen und dem von vielen Salzburgern heiß ersehnten Schnee.

Golden wird dieser Herbst nicht mehr werden. Darauf deuten die Daten hin, die Bernhard Niedermoser, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) in Salzburg-Nonntal, für das „Fenster“ ausgewertet hat. Aber sind Saisonprognosen überhaupt zuverlässig?

Die Sommer-Prognose war ein Volltreffer

„Grundlage dafür sind physikalische Modelle, die nach vorn rechnen. So schlecht sind die gar nicht“, sagt Meteorologe Niedermoser. Mit seiner im „Fenster“ veröffentlichten Prognose, der Sommer werde feucht-warm und der September trocken und heiß, landete Niedermoser zuletzt einen Volltreffer.

Wenn die Herbstprognose zutrifft, wird es in Salzburg in den nächsten Wochen „novembrig“. Das heißt: „Der Oktober tut so, als wäre er schon der November“, so der Meteorologe. Noch bis Ende dieser Woche dürfte es überdurchschnittlich kalt bleiben. Auch in der zweiten Oktoberhälfte sollen die Temperaturen nur wenig steigen. Zumindest in der letzten Oktoberwoche könnte es trockener werden. Ein markanter Wintereinbruch drohe im Oktober noch nicht, der Schnee auf den Bergen dürfte liegen bleiben.

Herbst bleibt wolkenreich und feucht

Wolkenreich und eher feucht als trocken deuten sich laut Niedermoser auch November und Dezember an. Zwischenhochs sind aber nicht völlig ausgeschlossen, so der Meteorologe: „Mitunter kann auch einmal eine schöne, trockene Woche dabei sein.“ Anders als im Vorjahr dürften die Temperaturen von November bis Februar der Jahreszeit angemessen ausfallen. Berggehen ohne Schnee am 31. Dezember wird es heuer nicht spielen. Stattdessen ist schon für Dezember Schnee in Sicht. Weil mehr Niederschlag als im Vorjahr zu erwarten ist, spricht viel dafür, dass es auch mehr schneien wird. „Es steht ein durchschnittlicher bis anständiger Winter an“, stellt Niedermoser in Aussicht.

Forscher und Hobbyforscher einig: Heuer kommt Schnee

Dieselbe Winterprognose vertritt übrigens der Saalfeldner „Wetterprophet“ Horst Nöbl, der aus Naturbeobachtungen und Wetterstudien jährlich Sommer- und Winterprognosen erstellt. „Im Dezember kommt der Schnee endgültig“, so Nöbl zum „Fenster“. Er erwarte heuer und im nächsten Winter große Mengen Schnee. Als Ausgangsbasis nehme er einen hundertjährigen Kalender, laut dem sich das Wetter alle sieben Jahre wiederholt.

Disteln und Schwammerl als Indizien

Nöbl rechnet allerdings mit einem Sechs-Jahres-Rhythmus und der besage: Nach zwei mittleren Schnee-Jahren und zwei Jahren mit fast keinem Schnee stehen jetzt zwei richtige Schnee-Jahre an. Anzeichen waren für den Hobbyforscher heuer das gute Wachstum der Disteln, die riesigen Mengen Eierschwammerl und der viele Waldhonig von der Fichte. Diese Phänomene zeigen laut Horst Nöbl: Sowohl die Niederschläge als auch die Temperaturen sollten heuer für Schneefall passen.

Inversionswetter: Dicke Luft „unterm Deckel“

Josef Haslhofer von der ZAMG erklärte beim ZAMG-Wettertreff typische Herbstwetter-Phänomene:

Warum es so schnell abkühlt: Im September/Oktober fällt die Temperatur im Jahresvergleich am schnellsten ab. Ein wichtiger Grund dafür ist: In Nordeuropa liegt schon Schnee, Kaltluftvorstöße gelangen bis nach Österreich.

Inversionswetterlagen: Wenn untere Luftschichten stärker auskühlen als die oberen, findet kein vertikaler Luftaustausch statt. Unten halten sich Nebel, Kälte, Abgase, weil obenauf der „Deckel“ liegt.

Offener Wettertreff wieder am 2. November

Nächster Wettertreff: Mittwoch, 2. November, 17 bis 18 Uhr, Thema: „Winterdienst – Warum vereisen Straßen plötzlich?“, Ort: ZAMG, Freisaalweg 16, Salzburg. Der Eintritt ist frei.

Von Sabine Tschalyj