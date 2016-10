Erster selbstfahrender Bus kommt nach Salzburg

Was steckt eigentlich in den Jausenboxen von Volksschülern? Ein „Fenster“-Lokalaugenschein zeigt: Gemüse ist kaum „in“, Obst schon mehr und Süßes sowieso. Eine Diätologin klärt auf, was taugt und was nicht. Greift die Politik ein, könnten die Kinder bald in den Schulen mehr Obst und Gemüse bekommen.