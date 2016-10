Das ist Slow Food mit Qualität

112 weidende Wollschweine, Lardo schmilzt auf der Zunge.

Wir fuhren über weites Land nach Roßbach im Bezirk Braunau. Das Navi lief, vor allem, um den Ortsteil Schiefeck zu finden, den unsere Landkarte nicht kannte. Was uns lockte, war der Hof zweier Menschen, die sich „Zurück zur Natur!“ aufgemacht hatten. Und natürlich die Lebensmittel, die sie produzieren.

Begonnen hatte diese Reise mit einem geschenkten Stück Lardo. Dünnst aufgeschnitten schmolz der weiße Stoff auf der Zunge und hinterließ einen wonniglichen Geschmack. Wir wollten mehr. Simandl.at hieß der Produzent und Simandl ist der Name eines alten Hofs, den Elfriede Sonnleitner und Siegfried Rathner vor ein paar Jahren gekauft haben. Von Freunden bekamen sie eine Mangalitza-Sau geschenkt, der Anfang. 112 Wollschweine weiden jetzt auf dem großen Gelände.

Nun ist Rückkehr zum naturnahen Leben romantisch umweht. Aber die Realität war hart. Das 1650 erbaute Bauernhaus aus Holz, das in der Sonne so malerisch ausschaut, erwies sich als unbewohnbar. Die Neu-Eigentümer mussten ein halbes Jahr im Zelt leben, ehe ihr daneben gebautes Haus fertig war. Glücklicherweise blieb die alte Bäuerin nach dem Verkauf auf dem Hof, denn die beiden Salzburger müssen in die Arbeit pendeln: Rathner als Psychologe ins Salzburger Landeskrankenhaus.

Wieso taten sie sich das an? „Beruflich haben wir es mit der Seele zu tun“, steht auf ihrer Homepage. Der Seele tue es gut, mit der Natur zu leben. „Alles, was Wurzeln hat und was Beine hat, soll bei uns so leben, wachsen und gedeihen, wie es seiner Natur und Art entspricht.“ Sogar Bobby, das Trumm von einem Zuchteber, wirft sich gern auf den Boden und will gekrault werden.

Nun neigt das Wollschwein ungeniert zum Fettwerden. Wir kauften ein Stück, aus der Schulter geschnitten, das zeigte gebraten unter der knackigen Kruste ein dickes weißes Band. Der Vorkoster biss gern hinein, beim Familienmahl schnitt jedoch der eine oder andere das Fett weg. Das Fleisch war fest und würzig, ein Aroma wie früher.

Den größten Unterschied schmeckt man bei Lebensmitteln, die gewöhnlich nicht aus allerbesten Zutaten gemacht werden, hier aber schon. Das begann bei Leberknödeln, die flaumig waren und mild im Aroma. Das ging weiter mit dem Faschierten, aus dem die jüngere Tochter nach aufwendigem Rezept ganz wunderbar vollmundige Laibchen fertigte. Und hatte den Höhepunkt bei Käsekrainern. Nicht vergleichbar mit den fetttriefenden „Eitrigen“, hier verbanden sich würziger Käse und vorzügliche Fleischfarce zu einer Delikatesse. Der Leberaufstrich war perfekt. Wer Speck nur salzig und hart kennt, darf sich über zartes, mildes Geräuchertes freuen. Und der Lardo schmolz wieder auf der Zunge. Was die beiden Salzburger produzieren wollen, ist „Slow Food“ mit hoher Qualität. Das ist ihnen gelungen.

Es gibt in Roßbach keinen Hofladen. Wenn wieder drei Tiere geschlachtet werden, kommt ein Rundmail an alle Kunden. Wir konnten uns mit der Hilfe einer Freundin in diesen Kreis einschmuggeln. Die bestellten Teile können dann in der Stadt Salzburg oder auf dem Hof abgeholt werden.

Kontaktdaten:

Simandl

Schiefeck 5

5273 Roßbach

Tel. 0664/73222432

