Wenn im Stau die Fäuste fliegen

Vorige Woche erlebte ich den ultimativen Verkehrszusammenbruch: Ich habe von Maxglan nach Itzling mit dem Auto zwei Stunden gebraucht! Warum? Weil am Tag der Deutschen Einheit halb Deutschland auf Ausflug nach Salzburg fuhr.

Stuttgart, Passau, München, Regensburg, Nürnberg, jedes dritte Fahrzeug hatte ein D-Kennzeichen. Zugestellte Kreuzungen, blockierte Kreisverkehre, verrammelte Seitenstraßen – wenn alles steht, lernst du die Leute kennen.

Da sind die, die dann nur mehr bockig geradeaus schauen. Oder die Aggressiven, die durch ihre sinnlosen Manöver (Wenden, Vorbeidrängeln) extrem nerven. Und schließlich sind da noch die Rumpelstilzchen, die herausspringen aus ihrem Heiligtum der Marke „Pimp my Car“ und die Fäuste herausholen. So geschehen an diesem Tag der Einheit zwischen Giselakai und Nonntaler Brücke, wo sich laut Polizei zwei Salzburger mit bosnischem beziehungsweise türkischem Migrationshintergrund wegen einer Toleranzfrage kurzerhand prügelten.

Da lob ich mir die geeichten deutschen Stauprofis. Fröhliche Schickeria-Leute im Porsche-Cabrio, eine Stuttgarter Ehefrau, die in der Innsbrucker Bundesstraße mit der Geldtasche in der Hand aus dem Auto stieg und in Richtung Billa marschierte. Sie wird wohl eine Jause gekauft haben für sich und Vati. Augenzeugen, die im schwedischen Möbelhaus festsaßen, berichteten später, dass sogar dessen Buffet „leergefressen“ war.

Sonja Wenger