Warum wir den Sportfreunden alles verzeihen

Kurz vor dem Konzert hat ein Kollege letztens ein paar weise Worte gesagt: „Sobald die Sportfreunde Stiller auf die Bühne kommen, bin ich glücklich.“ Treffender könnte man es nicht formulieren. Die Sportis machen mehr als nur deutschen Indierock und Fußballhymnen. Sie machen Hymnen ans Leben, an die Leidenschaft, an Freundschaft, Zusammenhalt und die Zukunft. Und das nun schon seit 20 Jahren.

Singen könnten sie nicht und texten erst recht nicht, heißt es immer wieder von Kritikern. Blödsinn! Die Texte der Sportfreunde zeichnen sich durch ihre Ehrlichkeit aus – genau das macht sie besonders. Da wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Da geht es nicht um tragische Schicksale, den großen Herzschmerz oder berauschende Nächte.

Es geht um das ganz normale Leben, in all seinen langweiligen, aufregenden und schönen Facetten. Songs wie „Ein Kompliment“ oder „Applaus, Applaus“ sind nicht nur wegen ihrer Melodie zum Hit geworden. Es ist die Message, die uns so mitreißt. Die logische Nachfolge kommt jetzt am neuen Album mit der Single „Das Geschenk“ einher:

Es gibt wohl keine andere deutschsprachige Band, die es schafft, so kitschlose und gleichzeitig so schöne, durchdachte und authentische Lieder zu schreiben und dabei trotzdem nichts von ihrem rockigen Charakter zu verlieren. Mit ihrem neuen Album „Sturm & Stille“ kommen sie zwar nicht an meine Favoriten „Burli“ oder „Die gute Seite“ ran, aber nach 20 Jahren sei ihnen das wirklich verziehen.

Katharina Maier

Foto: Nina Stiller