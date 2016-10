Trügerische Bilder

Handlung:

Quedlinburg, eine Kleinstadt im Osten Deutschlands, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Anna besucht täglich die Grabstätte ihres gefallenen Verlobten Frantz. Sie wohnt weiterhin bei Dr. Hoffmeister und seiner Frau, den Eltern des Toten. Wie diese kann sie sich nur schwer von der Vergangenheit lösen. Da taucht eines Tages ein junger Franzose auf, der Blumen auf das Grab von Frantz legt und weint. Adrien, der Fremde, stellt sich als Frantz’ Pariser Studienfreund aus Vorkriegszeiten vor. Anna mag ihn, nicht zuletzt, weil seine Bildung und sein Geigenspiel sie an ihren toten Verlobten erinnern. Nach anfänglicher Skepsis nehmen ihn schließlich auch die Hoffmeisters wie einen Stiefsohn auf. Doch dann offenbart Adrien Anna ein Geheimnis und reist abrupt wieder ab.

Inszenierung

Der französische Regisseur François Ozon ist ein Meister in der Inszenierung von Filmen mit doppelten Böden. In „Frantz“ treibt er dieses Spiel mit (Selbst-)Täuschungen auf die Spitze. Vieles in diesem nüchtern inszenierten Melodram ist trügerisch – Identitäten, Erinnerungen, Erzählungen. Die lange Zeit ungeklärte Beziehung zwischen Adrien und Frantz verleiht dem Film Suspense. Auch inszenatorisch ist „Frantz“ mitreißend. Auf weiten Strecken sind die Bilder in Schwarz-Weiß gedreht, in glücklichen Momenten hingegen sind sie bunt. Manchmal erinnern die Bilder an den Expressionismus, manchmal an die Romantik und manchmal an die Nouvelle Vague. Das Zentrum des Films ist jedoch ein Gesicht: Für ihre Rolle als Anna wurde die junge Deutsche Paula Beer in Venedig als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet.

Botschaft

„Frantz“ ist Antikriegsfilm, deutsch-französische Beziehungsparabel und ein Film über die Macht von Illusionen. „Darf man die Wahrheit verschweigen, wenn die Lüge Gutes tun kann?“, wird einmal an zentraler Stelle gefragt.

Der bewegendste Moment:

Ist das Geständnis von Adrien. Auch die Schlussszene ist großartig: Da sitzt Anna im Louvre, betrachtet ein Bild von Manet mit dem Titel „Der Selbstmörder“ und meint, auf das düstere Gemälde blickend: „Es gibt mir Lust zu leben.“

Fazit

„Frantz“ ist vielschichtiges, mitreißendes Kino mit großartigen Schauspielern!

Helmut Hollerweger

Titelfoto: Thiemfilm