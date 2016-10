Stadtväter, reißt euch jetzt zusammen

Diese Verkehrspolitik macht die Salzburger wütend.

Dämmert es Bürgermeister Heinz Schaden und Verkehrsstadtrat Johann Padutsch vielleicht doch noch, dass sie mit ihrer lähmenden und ignorierten Verkehrspolitik das Vertrauen der Menschen in diese Stadtpolitik erschüttern? Und nebenbei auch noch ihr eigenes politisches Lebenswerk nachhaltig beschädigen?

Die Salzburgerinnen und Salzburger sudern gern. Bis sie sich aufregen, dauert es aber lang. Beim Verkehr ist das erträgliche Maß nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten. In den sozialen Medien entlädt sich der Zorn, die Leserbriefspalten der Zeitungen quellen zum Verkehrsthema über – übrigens auch mit hervorragenden Ideen, wie man mit geringem Aufwand Verbesserungen erreichen könnte.

Die Menschen im Zentralraum haben nicht vergessen, wie oft sie vertröstet oder nach dem Motto „Ist ja eh gar nicht so schlimm“ von der Politik abgewimmelt wurden. Als es diesen Sommer arg staute, schob man das wie immer auf das Wetter und die vielen Gäste. Jetzt haben wir den Herbst – und es staut noch immer. Oder schon wieder. Weil Baustellen sind. Weil es regnet. Weil – oh Überraschung – Gäste kommen.

Sorry, es kann keiner mehr hören. Es kann auch keiner mehr hören, dass vielleicht da eine neue Busspur oder dort ein neuer P&R-Parkplatz entstehen könnte. Und es haben alle die Ausrede satt, dass die Stadtpolitiker halt nicht miteinander können und keine Mehrheiten schaffen.

Reißt euch zusammen. Jetzt. Setzt euch an einen Tisch und macht Nägel mit Köpfen. Miteinander statt gegeneinander. Stadt und Land gemeinsam. Bürgermeister Heinz Schaden und Landesrat Hans Mayr an einem Tisch. So schwer das fallen mag. Dass Schaden und Padutsch seit Tagen in hektischer Betriebsamkeit sind und wetteifern, wo überall Busspuren entstehen könnten, ist ein erstes Signal dafür, dass ihnen ihr politisches Lebenswerk doch noch nicht ganz egal ist.

Der Obus soll also ernsthaft forciert und gefördert werden. Das ist ein erster wichtiger Baustein. Auch wenn das allein die Probleme nicht lösen, sondern da und dort den Stau sogar verschärfen wird. Jetzt geht es darum, dass die Herren Politiker Meter machen – und echte Verbesserungen auf den Weg bringen. Es ist ihre letzte Chance. Geht es wieder schief, verliert Salzburgs Bürgerschaft endgültig den Glauben an eine taugliche Verkehrspolitik und ihre Stadtväter.

PS: Wir bleiben dran. Den aktuellen Stand der Verkehrsdebatte lesen Sie am Donnerstag in den „Stadt Nachrichten“.