Es kann nie genug Irish Pubs geben

Die Literatur ist dorthin zurückgekehrt, wo sie sich am wohlsten fühlt: Mitten in den Alltag, ins Kaffeehaus. Zu lebenslustigen Menschen und heißer Schokolade. Die Rede ist vom „Kaffeepause“-Poetry-Slam im Coffeehouse im Bruderhof. Der fand kürzlich zum zweiten Mal statt, organisiert vom „Slamlabor“, das in Salzburg auch den beliebten Hörsaal-Slam an der Uni veranstaltet.