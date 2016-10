Der Schlosswirt hat den Pächterwechsel überstanden

Vieles neu im Schlosswirt zu Anif: Als Pächter beerbte der Sohn die Mutter, die Küche führt nun ein anderer Chef. Es war sicher ein guter Zeitpunkt, in diesem prächtigen Esstheater das Ensemble zu wechseln.

Denn dem Vorkoster, der ja Ombudsonkel für Freunde und Bekannte ist, kam doch einiges Murren zu Ohren über den Betrieb im Salzburger Speckgürtel. Es ging nicht so sehr um das, was auf dem Teller lag, auch nicht um die Preise – mein Gott, Anif ist nun mal Anif. Es ging um die Organisation von Küche und Service, die mehr knarzte als die alten Dielenbretter. Ein Tisch wartete sich einen Wolf, die gleichzeitig eingetroffenen Nachbarn hatten längst aufgegessen. Der Vorkoster selbst erlebte, wie ausgerechnet das Gericht des Kleinkindes nicht und nicht daherkam, obwohl als erstes geordert. Kein Einzelfall, die Familie nebenan erlitt Gleiches. Das konnte nur besser werden.

Neuer Chef ist mit Stephan Gassner ein 25-Jähriger. Man darf gespannt sein, wie sehr er diese Institution modernisieren will: Schankrecht seit 1607, ein wuchtiger Klotz von einem Haus, Stuben im heimeligen Biedermeier, Ort der Gesichtsbadewanne für ein betuchtes Publikum. Traditionell ist das ein Hort gutbürgerlicher Kost, den mit Manfred Besenböck ein 31-Jähriger kulinarisch übernimmt. Ente, Tafelspitz, Zwiebelrostbraten – wird er sich an die Klassiker wagen? Denn wo er bisher kochte, im Goldberg in Bad Hofgastein, servierte man wenig so Altösterreichisches.

Also alt und neu. Das Haus schaut aus, als habe es den Pächterwechsel unversehrt überstanden. Es gäbe auch keinen Grund, die Fassade rosa zu tünchen oder die Stuben mit Designermöbeln zu verunzieren. Läuft ja bestens, der Laden. Nun, hier und da blättert die Farbe, aber das hat ja Charme. Richtig anders ist nur die Karte, da stehen tatsächlich Tradition und Moderne nebeneinander. So teilten wir uns auf bei der Essenswahl.

Der Vorkoster vergibt: 13 von 20 Punkten

Die Festtagssuppe (€ 5,50) bot feines Grießnockerl und kräftigen Fleischstrudel in perfekter Rindsbrühe – kein Wunder, die deutschen Urlauber neben uns vergnügten sich am Tafelspitz. Das Viertel Ente (€ 19,80) lag in dichtem Bratensaft samt Knödel und Blaukraut – dem Haxl hätte etwas weniger Zeit im Rohr bessergetan. Das Erdbeer-Tiramisu (€ 9,90) wirkte ohne Säure-Kontrapunkt etwas Sissi-lieblich. Und neu? Da kam ein Buttermilch-Flan samt einem krenbestreuten Gespinst aus Gurke und Erbse (€ 14,90), das Gemüse fein, aber roh ohne Marinade, als Ersatz durfte man eine Art Erbsensaft dazu trinken – hübsch, aber etwas unfertig. Hingegen die Sellerietascherl (€ 19,90): zart der Teig, sanft das Püree als Fülle und eine Creme dazu, ein paar Kräuter darüber, sehr gelungen. Ein Viererpack Fruchtsorbets ward auf einem Eisklotz serviert (€ 9,90), so schmolz das Glück nicht so rasch dahin. Und zum Abschied durfte sich jeder ein Pralinchen aus einer bunten Auswahl aussuchen.

Ganz anders erlebte der Vorkoster den Service: flink und aufmerksam, im richtigen Grade freundlich und durchaus kundig, was den Wein anging. Die Karte birgt einige schöne Schätze, durchaus zu Anif-gerechten Preisen. Wobei auch offen ausgeschenkte Veltliner und Zweigelt Qualität zeigten, das ist nicht überall so. Dem alten Haus tun die jungen Leute spürbar gut.

Schlosswirt Anif

Salzachtal-Bundesstraße 7, 5081 Anif,

Tel. 06246-72175

www.schlosswirt-anif.at

Der Vorkoster

Mister Vorkoster! Er testet anonym die Gastronomie – und gibt unbestechliche Urteile ab. Exklusiv im „Fenster“.

Die Bewertungskriterien:

Unsere Punktewertung orientiert sich an internationalen Regeln: 20 Punkte sind der Höchstwert. 9 Punkte und darunter: Kost mit groben Mängeln. 10 Punkte: deutliche Mängel. 11 Punkte: durchschnittliche Kost. 12 Punkte: gute Kost. 13 und 14 Punkte (eine Haube): sehr gute Kost. 15 und mehr Punkte (zwei bis vier Hauben): exzellente Kost.