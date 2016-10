Das ist der „unfairste“ Poetry Slam Salzburgs

Die Literatur ist dorthin zurückgekehrt, wo sie sich am wohlsten fühlt: Mitten in den Alltag, ins Kaffeehaus. Zu lebenslustigen Menschen und heißer Schokolade.

Die Rede ist vom „Kaffeepause“-Poetry-Slam im Coffeehouse im Bruderhof. Der fand kürzlich zum zweiten Mal statt, organisiert vom „Slamlabor“, das in Salzburg auch den beliebten Hörsaal-Slam an der Uni veranstaltet.

Auf dem Programm der „Kaffeepause“ standen sieben junge Talente aus ganz Österreich und Deutschland. Was sie vortrugen war teils lustig, teils nachdenklich, tiefgründig und vor allem sympathisch. Denn das ist es wohl, was die neuen Poetry-Slams auszeichnet: Statt perfekt formulierter Reime und vielschichtiger Metaphern bekommt man ganz einfach das zu hören – und vor allem zu spüren –, was junge Leute heute bewegt. Ehrlich und unverblümt.

Das vorgegebene Thema des Abends lautete „Pokémon und andere Medienhypes“. Rausgekommen ist dabei vieles, vor allem Unterschiedliches. Während der eine aus der „Donkey-Kong-Bibel“ vorlas, erzählte die andere vom großen Herzschmerz und zerplatzten Träumen. Eines wird beim Zuhören bewusst: Die Poesie lebt so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Dort fühlt sie sich auch wohl. Objektive Qualitätsmaßstäbe erscheinen da lächerlich, wo doch die gleichen Zeilen bei verschiedenen Zuhörern komplett unterschiedliche Gefühle auslösen können.

Mitunter auch deshalb wird beim „Kaffeepause“-Poetry-Slam auf das übliche Wettkampfgehabe verzichtet. „Es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern dass jemand gewinnt“, erklärt Organisator Lukas Wagner das Prinzip seines Slams. Deshalb gibt es auch keine Jury. Die Redezeiten werden gewürfelt, die Punktewertung letztendlich auch. Zusammen mit dem Applaus des Publikums werden dann zwei Gewinner ermittelt. Die bekommen bunte Wollsocken, gefüllt mit Geld, Zuckerl und Telefonnummern.

Der „Kaffeepause“-Slam ist sicherlich der unfairste Literaturwettbewerb Salzburgs – aber auch der sympathischste.

Titelfoto: WHYT.ORG