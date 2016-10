Calexiko: Wahnsinn, was für ein lässiger Sound

Ich war auf Urlaub. Hab alle vier von mir gestreckt. Sonne und Meer aufgesogen. Mojito getrunken. Wunderbare Musik (wieder)entdeckt.

Es war in der Bar Can Carol. Wie lässig ist der Sound, der da aus dem Lautsprecher dröhnt? Calexico ist lässig und cool zugleich, geht direkt in die Füße, berührt das Gemüt. Da sind Alternative und Rock, da sind Country und viel Latino, Tango, südamerikanisches Flair. Calexico sind im wahrsten Sinn des Wortes Grenzgänger. Zwischen Arizona, wo die Band beheimatet ist, und Mexiko. Zwischen zwei Welten, die durch einen mächtigen Grenzwall getrennt sind. Zwischen hier und da.

Genau das macht Calexico aus. „Crystal Frontier“ ist eine der coolsten Nummern, die ich je gehört habe. So abgebrüht, so harmonisch, so aufreibend, so melodisch, so besonders. Das schaffen nur Jungs, die Kulturen vereinen. Die in Arizona aufgewachsen sind, aber eigentlich in Mexiko leben wollen. Und „Crystal Frontier“ ist nur der Anfang: Da sind „Splitter“, „Ballad of Cable Hogue“ oder das geile „Beneath the City of Dreams“.

Übrigens: Ich bleib im Urlaubsmodus. Lass seelenlose Büros seelenlose Büros sein. Und die fade Stadt fade Stadt. Die Wichtigtuer sollen ruhig wichtig sein. Ich habe ja Calexico …

Hermann Fröschl