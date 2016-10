Bahnhof: 2000 Delikte seit Jahresbeginn

Anrainer klagen über Diebstähle, Betrunkene, Müll, bettelnde Kinder. Die Bänke kommen weg.

Die Bahnhofsgegend ist für viele ein Ort geworden, den sie meiden. Auch die Polizei ist aufgrund massiv gestiegener Straftaten dort stark gefordert. Auf dem Bahnhofsplatz und in den umliegenden Straßen kam es laut einer Auswertung, die dem „Fenster“ exklusiv vorliegt, von Jänner bis September zu mehr als 2000 Delikten, Vorfällen und Anzeigen. Das sind 55 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – da waren es 1300.

An der Spitze stehen: Diebstahl, Drogendelikte, Raufhandel, Urkundenfälschung, Falschgeldweitergabe, Schlepperei, Einbrüche, Sachbeschädigungen, gefährliche Drohungen, Betrug. Die Polizei zählt marokkanische, rumänische, afghanische und algerische Zuwanderer zu den maßgeblichen Tätergruppen. Gestohlen werden Handys, Handtaschen, Waren aus Geschäften; bezahlt wird mit entwendeten Bankomat- und Kreditkarten, selbst das Wechselgeld aus den Busticketautomaten werde herausgeholt, berichtete Salzburg-AG-Verkehrschef Peter Brandl bei einer Sicherheitsrunde, die ÖVP-Vizebürgermeister Harald Preuner einberufen hatte.

41 Anzeigen, weil Eltern die Kinder betteln schickten

Anfang des Jahres kam es auch zu sexueller Belästigung und Fällen von „Antanzen“, bei denen Frauen von arabischen Männern berührt, abgelenkt und bestohlen wurden. Auch der Raubmord an einem jungen Serben durch zwei junge Syrer und die Vergewaltigung einer 57-jährigen Salzburgerin durch einen Algerier bahnten sich am Bahnhof an: Die Opfer hatten die Täter am Bahnhof kennengelernt.

Noch diese Woche wird das Gartenamt der Stadt die Sitzbänke mitsamt den Betonsockeln am Bahnhofsvorplatz abmontieren. ÖVP-Vize Harald Preuner und die Polizei befürworten die nicht von allen gutgeheißene Maßnahme. Preuner findet es „keine schöne Visitenkarte für die Stadt, wenn Obdachlose, Alkoholiker und Bettler vor dem Bahnhof herumlungern“. Gemeinderätin Ingeborg Haller (Bürgerliste) und Neos-Klubchef Sebastian Huber lehnen diese „Vertreibungs- und Verbotspolitik“ ab.

Auch das Jugendamt der Stadt bestreift mittlerweile den Bahnhof, nachdem dort im Sommer ungarische Roma-Familien massiv ihre Kinder betteln ließen. Selbst Kinder im Alter von drei, vier Jahren liefen mit aufgehaltener Hand zu Passanten – während ihre Eltern apathisch und betrunken auf dem Boden saßen. Von 103 Anzeigen wegen unerlaubten Bettelns betrafen 41 Fälle Betteln mit Kindern. Die Erststrafe beträgt 100 Euro.

Kaiserin Sisi im Urinal

Im Hotel Europa sind laut Direktor Bernhard Redl die Armutsmigranten das größte Problem. Während der Festspiele seien „wiederholt zehn bis 15 männliche Bettler in das Hotel gegangen“ und hätten geschaut, „wo allenfalls eine Tür offen stand. Laptops und andere Gegenstände wurden gestohlen“, so Redl beim Sicherheitstreffen (das Protokoll liegt dem SF vor).

Die Verschmutzung des kleinen Parks vor dem Hotel sei eine Zumutung. Der Ort wird von Obdachlosen, Zuwanderern und Bettlern zum Aufenthalt genutzt. „Während Erstere sich relativ leicht wegweisen lassen, werden die Bettler rasch aggressiv“, heißt es im Protokoll. Ein Lokalaugenschein bestätigt die Beschwerden. Um die Statue der Kaiserin Elisabeth weht Gestank, da die Hecken als Toilette dienen. Aus dem Grün klauben Hoteldiener Ghulam und Magistratsmüllmann Helmut jeden Tag kübelweise Müll. „Dosen, Flaschen, Haarbüschel, BHs, dreckige Unterhosen, Gewand“, so Helmut.

Die Polizei hat die Kontrollen massiv verstärkt, Schengenfahnder, Hundeführer und Spezialbeamte patrouillierten täglich am Bahnhof, sagt Sprecher Michael Rausch. Die Rückmeldungen seien „sehr positiv“, die Straftaten rückläufig. Auch die ÖBB hätten ihren Securitydienst verstärkt, sagt Sprecher Rene Zumtobel.

Als Problemgruppe gelten junge Männer aus dem Maghreb, abgelehnte oder untergetauchte Asylbewerber, Marokkaner, die von Stadt zu Stadt ziehen. Als eher unauffällig beschreiben Anrainer die jungen Afrikaner, die sich am Südtirolerplatz treffen.

„15 Prozent der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge verursachen ernsthafte Probleme.“

164 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter der Obhut des Jugendamts halten sich aktuell im Stadtgebiet auf – mit Vorliebe am Bahnhof, so der leitende Sozialarbeiter der Stadt, Wolfgang Valenta, beim Sicherheitsgipfel. „Diese Jugendlichen betrachten den Bahnhof als verlängertes Wohnzimmer. Rund 15 Prozent verursachen ernsthafte Probleme und dürften auch illegalen Tätigkeiten nachgehen.“ Es kämen „immer noch jüngere Personen, teilweise erst Elfjährige, nach Österreich“.

Interview: „Familien verweigern den Kontakt“

Edda Böhm-Ingram ist Leiterin für Sozialarbeit bei der Caritas, die Notreisende betreut.

Frau Böhm-Ingram, was sagen Sie, wenn Sie bettelnde Kinder sehen?

Edda Böhm-Ingram: Wir betreuen seit drei Jahren rumänische Armutsmigranten, die kennen wir mittlerweile recht gut. 22 Frauen sind regelmäßig in unserer Notunterkunft Arche Süd. Diese Frauen lassen die Kinder in der Dorfgemeinschaft zurück, wo Verwandte und Nachbarn auf die Kinder aufpassen. Heuer sind neue Gruppen gekommen, das waren ungarische Familien mit Kindern. Wenn minderjährige Kinder dabei sind, wird die Jugendwohlfahrt kontaktiert. Die sind zivil unterwegs, die klären ab, ob Missbrauch vorliegt.

Wie reagieren die Eltern?

Normalerweise bestreiten sie, dass sie die Kinder zum Betteln schicken. Oder sie verweigern die Kontaktaufnahme. Oder sie sagen: Was soll ich tun? Ich habe nichts zu Hause, nichts zu essen, kein Holz zum Einheizen. Wenn ich die zurückschicke nach Ungarn, schick ich sie ins Nirwana.

Wie kann man die Situation am Bahnhof verbessern?

Das größte Dilemma ist der Schlafplatz, sie werden vertrieben von Brücke zu Brücke, von Schlafplatz zu Schlafplatz. Wir können ab November endlich eine Notunterkunft für Familien anbieten. Das wird beim ZIB sein. Es ist nachvollziehbar, dass die Leute die Verunreinigung sehr ärgert. Wir fordern seit Langem, dass die Stadt mobile Toiletten aufstellen soll. Man lehnt das ab, man sagt: Wenn das 30 Meter entfernt ist, benutzt das niemand. Man probiert es nicht einmal.

Von Sonja Wenger

Fotos: Marco Riebler