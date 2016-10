Wozu brauche ich eine Rechtsschutzversicherung?

Die Alltagsgefahr lauert überall. Man muss sich nur ins Auto setzen, die Fußballschuhe schnüren oder das Fenster aufmachen.

Es kann immer und überall zu Verletzungen oder Schäden kommen. Vorsorge ist natürlich die beste Möglichkeit, diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ob man nun diverse Versicherungen abschließt oder sich in Vorsicht übt, bleibt jedem selbst überlassen. Doch was tun, wenn das Unglück eingetreten ist? Dann kann man von Glück reden, wenn man eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat. Sie kann vor dem finanziellen Ruin bewahren.

Wieso brauche ich eine Rechtsschutzversicherung?

Im deutschen Bundesland Thüringen wohnt eine Familie, deren Garageneinfahrt so ungünstig an der Straße liegt, dass alle zwei Jahre ein Auto in das Tor fährt. Jedes Mal hat der Unfall ein gerichtliches Nachspiel. Der Schaden muss behoben, also das Garagentor erneuert werden. Zumeist sind damit Anwalts- und Gerichtskosten verbunden. Nach dem zweiten Unfall schloss die Familie deshalb eine Rechtsschutzversicherung ab. Die Familie hatte erkannt, dass dieses Ereignis immer wieder eintreten wird und wollte sich daher finanziell absichern, berichtet die Südthüringer Zeitung. Die Rechtsschutzversicherung deckt Anwalts- und Gerichtskosten bis zu einem bestimmten Betrag ab, zumeist bewegt er sich im unteren sechsstelligen Bereich. So ist gewährleistet, dass man das Gerichtsverfahren auch bei einem hartnäckigen Gegner durchhält, ohne sich zu ruinieren. Der Alltag hält zahlreiche Ärgernisse bereit. Der Autounfall ist nur eines von vielen möglichen Geschehnissen, die ein Nachspiel vor Gericht haben können. Pfusch am Bau ist ein weiteres klassisches Beispiel. So trifft man sich dann oft vor Gericht wieder, um über feuchte Wände und das richtige Lüften zu diskutieren. Dies kann dann langwierig werden, vor allem wenn man es mit einer großen Firma zu tun hat. Ohne Rechtsschutzversicherung wird sich das Konto bald geleert haben und man muss schlussendlich nachgeben.

Was wird von einer Rechtsschutzversicherung abgedeckt?

Die Rechtsschutzversicherung deckt Anwalts- und Gerichtskosten ab. Zu beachten ist: Vorbeugende Beratung ist meist nicht inkludiert, es muss ein Rechtsschutzfall vorliegen. Das bedeutet, dass man in einer Angelegenheit, die noch nicht vor Gericht anhängig ist, die Kosten für den Anwalt dann nicht bei der Versicherung einfordern kann. Jedoch gibt es hier auch Ausnahmen und man sollte mit seiner Versicherung abklären, inwieweit diese Kosten abgedeckt werden. Viele Versicherungen bieten zudem unterschiedliche Module an, die individuell miteinander verknüpft werden können. So haben Personen, die viel mit dem Auto unterwegs sind, vermutlich eher Interesse daran, einen verstärkten Rechtsschutz auf Kfz-Angelegenheiten zu erhalten, während andere sich lieber gegen Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht absichern wollen.

Ist meine Familie mitversichert? Ja, der Partner sowie Kinder in Berufsausbildung bis 25 Jahre sind mitversichert. „Eine Rechtsschutzversicherung sollte neben der Haftpflichtversicherung und der Hausratversicherung zur Standard-Ausrüstung einer jeden Familie gehören. Die Haftpflichtversicherung deckt den Rechtsschutz passiv ab und ergänzt damit die Rechtsschutzversicherung. Beide zusammen bieten dann den optimalen Rundumschutz“, so Experte Hanns-Ulrich Brockhaus vom Direktversicherer der ERGO.

Die Rechtsschutzversicherung belastet die Haushaltskasse nicht sonderlich und bietet einen Rundumschutz gegen jegliche Streitigkeiten, bei der ein Gericht schlichten muss. In der klagefreudigen Welt von heute sollte sie obligatorisch in jeder Familie sein.

*** Entgeltliche Einschaltung ***