Versicherungsrechte: Wann wird die Versicherung ausbezahlt, wann nicht?

Das grundlegende Prinzip von Versicherungsleistungen ist ungeachtet der Sparte immer das gleiche. Durch die Einzahlungen der Versicherungsbeiträge aller Kunden in einen gemeinsamen Topf wird der individuelle Versicherungsschutz gewährleistet – ganz nach dem Prinzip der kollektiven Risikoübernahme.

Dennoch variieren die einzelnen Prämien, da diese an unterschiedliche Leistungen geknüpft sind. Es ist dringend anzuraten sich vor Vertragsabschluss eingängig mit den verschiedenen Leistungsangeboten auseinanderzusetzen, damit im Schadensfall keine böse Überraschung wartet.

Modelle der Lebensversicherung

Es gibt verschiedene Varianten der Lebensversicherung: Sie können sowohl als Altersvorsorge, als auch zur finanziellen Absicherung für Hinterbliebene im Todesfall oder zur Besicherung von Krediten dienen. Die bekanntesten Modelle darunter sind die Risikolebensversicherung und die Er- und Ablebensversicherung. Beide sind direkt an eine Person gebunden, erfüllen jedoch unterschiedliche Zwecke und greifen dementsprechend auch in unterschiedlichen Fällen.

Des weiteren besteht seit Dezember 2013 die Unisex-Tarif-Regelung, die grundsätzlich alle Versicherungen betrifft, bei denen eines der Kriterien das Geschlecht ist. Dazu zählen unter anderem die Risikolebensversicherung, die private Pensionsversicherung und Krankenversicherung. Da durch die Angleichung risikoärmerer und risikoreicherer Verbraucher teilweise höhere Versicherungsprämien zu zahlen sind, wurde massive Kritik an den Unisex-Tarifen geübt. Die neuen Tarife gelten aber nur für alle Versicherungen, die ab dem 21. Dezember 2013 abge-schlossen wurden. Verbraucher, die schon zuvor eine der betroffenen Versicherungen unterzeichnet haben, sind von den Änderungen nicht betroffen.

Er- und Ablebensversicherung

Die Er- und Ablebensversicherung dient grundsätzlich dem Kapitalaufbau und hat auch einen Ablebensschutz integriert. Der Versicherte kann damit seine finanzielle Zukunft oder im Todesfall zumindest die seiner Angehörigen mit Versicherungsprämien absichern. Das angesparte Geld wird nach Ablauf der Vertragsdauer als einmaliger Betrag ausgezahlt. In der Regel erhält der Versicherte zusätzlich zur Versicherungssumme eine Gewinnbeteiligung, über die vor Vertragsabschluss bereits eine Prognose angestellt wird.

„Gehen wir von einem 25-Jährigen aus, der monatlich 50 Euro über eine Laufzeit von 15 Jahren einzahlt, würde er eine Versicherungssumme in der Höhe von 9.713,95 Euro inklusive der Gewinnanteile nach Ablaufen der Versicherungsdauer ausbezahlt bekommen“, rechnet Hanns-Ulrich Brockhaus vor – Versicherungsexperte beim Direktversicherer der ERGO. Bei vorzeitigen Ableben des Versicherten sind die Angehörigen oder namentlich benannte Personen die Begünstigten der Kapitallebensversicherung.

Risikolebensversicherung

Mit einer Risikolebensversicherung werden hohe finanzielle Risiken abgesichert. Falls der Versicherte etwa durch seinen Tod nicht mehr in der Lage ist hohe Kosten und Ausgaben zu decken, wirkt die Risikolebensversicherung. Es soll zudem gewährleistet werden, dass die Hinterbliebenen nicht auf einem „Schuldenberg“ sitzen bleiben, sondern, dass ausstehende Kredite mit Hilfe der Risikolebensversicherung im Notfall getilgt werden können. Ein häufiges Beispiel für den Abschluss einer Risikolebensversicherung ist der Hausbau, der ein hohes finanzielles Risiko birgt. Die Versicherungsprämien sind hier gering und es wird nicht angespart. Wenn also die Versicherungszeit abgelaufen ist, wird keine Summe ausgezahlt.

Wann wird die Risikolebensversicherung aber nicht ausgezahlt?

Eine Risikolebensversicherung sichert die Hinterbliebenen ab, allerdings existieren auch Ausnahmen, bei denen die Versicherung die Summe nicht auszahlen muss. Die bekannteste Ausnahme ist die sogenannte Selbstmordklausel (auch „Suizidklausel“), die je nach Versicherer mit einer unterschiedlichen Karenzzeit von drei bis fünf Jahren festgelegt ist. Begeht der Versicherte innerhalb dieser festgelegten Karenzzeit Suizid, bleibt eine Auszahlung an die Angehörigen aus.

Auch in einem Mordfall gilt eine Sonderregelung. Hier behalten sich die Versiche-rer das Recht das Geld so lange einzubehalten, bis der Mord als vollständig aufgeklärt gilt und der Versicherte bzw. Bezugsberechtigte nicht darin verwickelt ist. Bei ungeklärten Morden kann die Summe einbehalten werden, so soll gewährleistet werden, dass der Versicherte nicht aus Habgier eines Angehörigen ermordet wird.

Ein weiterer Grund für das Ausbleiben der Auszahlung können falsche Angaben des Versicherten sein, die bei Vertragsabschluss getätigt wurden. Das betrifft in den meisten Fällen das Verschweigen einer schweren Krankheit, die das Able-bensrisiko nachgehend beeinflusst. Daher können Versicherungsanstalten bei be-sonders hohen Versicherungssummen eine ärztliche Untersuchung auf den all-gemeinen Gesundheitszustand anfordern.

*** Entgeltliche Einschaltung ***