Laut den Ergebnissen des Linzer Meinungsforschungsinstitut Spectra besitzen rund 40% der Österreicher zumindest ein Haustier. Davon haben 42% einen Hund.

Für die meisten Befragten ist ein Haustier eine Lebensbereicherung, für viele ein Freund oder sogar ein vollwertiges Familienmitglied. Über 70% meinen, ein Haustier helfe die Einsamkeit zu vergessen. Aus welchem Grund auch immer man ein Haustier hat oder haben möchte, man muss sich dessen bewusst sein, dass man damit die Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt. Und diesem Lebewesen ist genug Fürsorge, Aufmerksamkeit und Pflege entgegenzubringen. Damit dies gelingt, haben wir ein paar nützliche Tipps zur Hundehaltung für alle Hundeliebhaber vorbereitet.

Bevor ein Hund ins Haus kommt

Bevor man einen Hund ins Haus holt, gibt es einige Grundfragen, die geklärt werden müssen:

Welcher Hund passt zu meinem Wohn- und Lebensstill? Es gibt online Tests, mit denen Sie überprüfen können, welche Rasse zu Ihnen am besten passt.

Bin ich bereit mich an einen Hund für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu binden?

Kann ich dem Hund genug Zeit und Geduld entgegenbringen?

Kann ich dem Hund genug Auslauf bieten?

Habe ich ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung für das Futter, Tierarzt, Steuer, etc.?

Genehmigt die Hausverwaltung oder der Vermieter einen Hund im Haus?

Sind alle Familienmitglieder damit einverstanden, einen Hund zu haben?

Liegen in der Familie Allergien gegen Hundehaare vor?

Wer kümmert sich um den Hund während des Urlaubs?

Ernährung

Ausgeglichene und artgerechte Ernährung beeinflusst die Gesundheit des Hundes. Wichtig ist, dass Hunde keine Resteverwerter sind und täglich ein Futter reich an Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien bekommen. Grundsätzlich unterscheidet man bei Hundefutter zwischen Nass- und Trockenfutter. Trockenfutter ist praktisch, da es in großen Mengen lagerfähig ist. Zudem ist es länger haltbar und ist sättigender als Nassfutter. Auf der anderen Seite lässt sich Nassfutter jedoch mit einem höheren Fleisch- oder Fischanteil herstellen.

Darüber hinaus soll es frisches Wasser für den Hund ausnahmslos immer geben, im Gegensatz zum Futter, welches es nur ein bis zwei Mal täglich gibt. Nur Welpen werden häufiger gefüttert, da ihr Magen noch kleiner ist. Das Futter soll zudem zimmerwarm sein und gefüttert wird nur vom Napf, nie vom Tisch. Wenn der Hund vor oder während der Menschenmahlzeiten gefüttert wird, vermeidet man den hungrigen Blick des Vierbeiners am Tisch.

Auslauf und Sport

Genug Auslauf und Sport ist für ein gesundes und glückliches Hundeleben einfach unabdinglich. Ein großer Garten wird den täglichen Spaziergang nicht ersetzen. Je nach Rasse ist mindestens ein ausgiebiger Spaziergang am Tag notwendig, wobei man dem Hund genug Zeit zum Schnüffeln geben soll. Für den Hund ist der Spaziergang ein wichtiges Erlebnis, bei dem er viele Eindrücke bekommt. Auch Sport ist eine nette Abwechslung für den Hundealltag und hilft dem Hund zudem fit zu bleiben, seine Muskel zu stärken sowie das Herz-Kreislauf-System zu fördern. Ob Radfahren, Laufen, Wandern, Agility oder Schwimmen – es gibt sehr viele Möglichkeiten, um gemeinsam mit dem Hund Spaß zu haben.

Hunde-Pflege

Pflege ist ein wesentlicher Aspekt der Hundehaltung. Sehr vorteilhaft ist dabei, dass man den Hund selber daheim pflegen kann. Generell für die Fellpflege braucht man einen Kamm, eine Bürste und eine Schere. Die Bürste soll jedoch die Haut des Hundes nicht zu stark kratzen, da die Haut sehr empfindlich ist. Das Bürsten soll für den Hund angenehm sein und ihn mit einer Massage verwöhnen.

Im Allgemeinen soll das Fell glänzen und nicht riechen und ist oft ein Indikator für die körperliche Verfassung des Tieres. Je nach Rasse unterscheidet sich jedoch die Pflege. Gerade bei Hunden mit starkem Haarausfall soll man darauf achten, sie zweimal pro Woche gründlich zu bürsten. Nach einem Spaziergang bei schlechtem Wetter ist es wichtig das Fell mit einem Frottiertuch abzutrocknen und die Rückstände zu entfernen.

Es empfiehlt sich mit Schaumbad vorsichtig zu sein, da zu häufiges Baden das Gleichgewicht der Haut stören kann. Hier hängt alles von der Rasse ab: Große Hunde kann man 1-2 Mal pro Jahr baden, kleinere wie Yorkshire Terrier können wiederum alle 2-3 Wochen gebadet werden. Informieren Sie sich diesbezöglich bei dem Tierarzt.

Registrierung & Steuer

Beachten Sie, dass alle Hundebesitzer in Österreich seit dem 30. Juni 2008 dazu verpflichtet sind, den Hund mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und ihn in der bundesweiten Heimtierdatenbank zu registrieren. Außerdem gilt in der Öffentlichkeit die Maulkorb- und Leinenpflicht. Darüber hinaus wird in Österreich eine Hundesteuer eingehoben. Je nach Bundesland sind die Höhe sowie die Bestimmungen für die Steuer anders geregelt. Alle Informationen dazu erhalten Sie in Ihrem Gemeindeamt.

*** Entgeltliche Einschaltung ***