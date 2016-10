Tipps für die beste Hausparty

Langweilige Gespräche, schlechte Musik und zu wenige Getränke: Eine House-Party kann sich schnell zum Feier-Fiasko entwickeln. Mit ein wenig Planung lässt sich das aber leicht vermeiden.

Tipp 1: Die Gästeliste

Die Auswahl der Gäste gehört zum A und O der Partyplanung. Die Anzahl der Feier-Freudigen richtet sich üblicherweise nach der Größe der Party-Location. Bei zu vielen Gästen kann es schnell eng und ungemütlich werden, sind zu wenige eingeladen, wirkt die Feier in einem großen Raum schnell verloren. Eine gute Mischung zwischen Singles und Pärchen sorgt für Abwechslung und hilft peinliche Gesprächspausen zu vermeiden. Und auch wenn man gerne nur gute Freunde um sich hat: Neue Gesichter geben einer Party oft erst den richtigen Schwung.

Tipp 2: Das Budget

Am beliebtesten sind Feiern, bei denen sich der Gastgeber um Getränke und Essen kümmert und sich die Gäste mit einem bestimmten Unkostenbeitrag beteiligen. Schon mit EUR 10 pro Person kann man eine super Party veranstalten. Ist sich der Party-Organisator bei den nötigen Getränkemengen unsicher, können Online-Getränkerechner zu Hilfe genommen werden.

Tipp 3: Das Datum & Einladung

Nichts ist schlimmer, als eine zu kurzfristig angesetzte Feier. Wer vermeiden möchte, dass statt der eingeladenen 40 Personen nur zehn erscheinen, sollte seine House-Party bereits drei bis vier Wochen zuvor ankündigen. Dazu eignet sich beispielsweise Facebook oder ähnliche soziale Netzwerke als ein optimales Hilfsmittel, mit dem man leicht sehr viele Einladungen an Freunde und Bekannte weiterleiten kann. Eine gute Alternative sind Party-Einladungen per E-Mail.

Tipp 4: Die Nachbarn

Die Feier-Laune kann schnell verschwinden, wenn nachts die Polizei wegen Ruhestörung an die Haustüre klopft. Aus diesem Grund sollten Nachbarn bereits vor der Feier freundlich darauf hingewiesen werden, dass es leider etwas lauter werden könnte. Am Besten mit einem Stück Kuchen oder Ähnlichem. Sind die Nachbarn im selben Alter, können sie zur Party eingeladen werden. So erspart man sich nicht nur mögliche Beschwerden, sondern findet vielleicht euch neue Freunde.

Tipp 5: Das Motto

Eine Motto-Party macht nur dann Spaß, wenn die Gäste keine Verkleidungs-Muffel sind. Dann kann prinzipiell jedes Thema, reichend von Beach-Party bis Halloween, zum Erfolg werden. Außerdem helfen Mottopartys schüchternen Gästen mit anderen ins Gespräch zu kommen, schließlich geht ein Kompliment zum Kostüm leichter über die Lippen als manch anderer Spruch. Wer eine größere Motto-Party plant und besonders ausgefallene Kostüme plant, kann auch bei diversen Kostümverleihen fündig werden. Das Online-Portal Stadtbekannt hat eine Auswahl an Kostümverleihen in Wien zusammengestellt, die man aufsuchen kann und auch den Gästen weiterempfehlen könnte.

Tipp 6: Die Musik

Zu einer gelungenen House-Party gehört eine gute Musikauswahl. Eine Musik-Liste zu erstellen, die jeden zufrieden stellen würde, grenzt an Unmöglichem. Aber eine Mischung aus den bekanntesten 80er und 90er Hits sowie den aktuellen Charts kann Einige zum Tanzen einladen. Musik kann auch ein Teil des Mottos sein: Eine Party im 50er oder 70er Stil muss auch musikalisch überzeugen.

Mittels Online-Playlisten wie spotify können Playlists ohne größeren Aufwand bereits im Vorfeld erstellt und während der Feier abgespielt werden. Wünschen sich die Gäste ein bestimmtes Lied, wird man es mit Sicherheit auf bei Spotify finden.

Tipp 7: Die Spiele

Sollte den Gästen trotz aller Planung langweilig werden, können Party-Spiele schnell die Stimmung heben. Zu empfehlen sind Gruppenspiele wie Activity oder Cranium. Doch auch typische Trink-Spiele wie das Würfelspiel Meiern oder das Jugendspiel Wahl, Wahrheit oder Pflicht können zu später Stunde für Unterhaltung sorgen.

Tipp 8: Die Verpflegung

Buffets gehören auf Partys zu den beliebtesten Orten. Wer seinen Gästen nicht nur mit Chips und Soletti versorgen möchte, sollte auf handliche Snacks zurückgreifen. Hierfür eignen sich belegtes Kleingebäck, Würstchen, Partyspieße und Muffins. Wer nicht alles selber zubereiten möchte, kann auch auf Onlinebestellservice zurückgreifen. Bei Mjam kann man beispielsweise einen Ort und Küche/Gericht wählen, z.B. Pizza Salzburg, um einen Überblick über die erreichbaren Lieferdienste zu bekommen.

Tipp 9: Der Morgen danach

Eine House-Party bedeutet nicht nur viel Spaß, sondern auch Abfall. Schon im Vorhinein gilt es daher, genügend Plastiksäcke und Reinigungsmittel zu besorgen. Wer einen Kater am Morgen vermeiden möchte, sollte schon während der Party genügend Wasser trinken. Statt dem Aspirin zum Frühstück eignen sich auch Tomatensaft oder isotonische Getränke. Und schon kann die nächste Party geplant werden.

*** Entgeltliche Einschaltung ***