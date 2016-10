Sicher durch Herbst und Winter

Wenn der Winter ins Land zieht und sich der Herbst langsam verabschiedet wird es auch Zeit, das eigene Unfallrisiko abzuklären, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, vorhandene Versicherungen zu aktualisieren und eventuell zusätzliche hinzuzunehmen. Wer vorsorgt, kann aber auch in der kalten Jahreszeit die ein oder andere Schwierigkeit leichter überwinden.

Sicher beim Wintersport

Im Herbst und Winter kommen viele Sportler voll auf ihre Kosten, denn es ist nicht mehr zu heiß für Outdoor-Sport und mit der richtigen Ausrüstung kann man auch bestens im Herbst und Winter Joggen, Radfahren oder die vielen Wintersportarten ausüben. Wer auch in der dunklen Jahreszeit nicht auf seinen Drahtesel verzichten möchte, muss sicherstellen, dass am Rad Vorder- und Rücklicht eingestellt sind und einwandfrei funktionieren. Wer sich für Nachleuchtende Lampen entscheidet kann auch bei Standzeiten sichergehen, nicht übersehen zu werden. Außerdem sollten an den Rädern und Pedalen Reflektoren angebracht werden. Um auch in den kalten Monaten die Sicherheit der Bremsen und der Gangschaltung gewährleisten zu können, sollten diese regelmäßig getestet und überprüft werden. Im Winter beschleunigt sich der Verschleiß nämlich stark. Wie bei Autos ist auch bei Rädern auf eine gute Profiltiefe der Reifen zu achten.

Kinder und Jugendliche bis zu 15 Jahren sind in Österreich durch die Skihelmpflicht zudem gesetzlich verpflichtet beim Skifahren oder Snowboarden einen Helm zu tragen- schwere Kopfverletzungen lassen sich hiermit vermeiden. Begeisterten Wintersportlern- also Skifahrern, Snowboardern und Skilangläufern- wird empfohlen noch vor dem ersten Einsatz ihre Ausrüstung zu überprüfen und eventuell die Skier nachjustieren zu lassen.

Wintersicheres Eigenheim

Vor dem Wintereinbruch wird empfohlen, einen Wintercheck des Eigenheims durchzuführen. Hierfür müssen über das ganze Jahr hindurch regelmäßige Checks durchgeführt werden, um größere Schäden umgehend beheben zu können oder um eine Reparatur umgehend in die Wege leiten zu können. So sollten beispielsweise Dach und Fassade, aber auch Thermen, Lüftungsschächte und Abwasserrohre auf mögliche Schäden untersucht werden. Viele kleine Schäden können Heimwerker in Eigenregie ausbessern, wie beispielsweise feine Haarrisse in der Fassade. Durch diese könnte Wasser in die Gebäudehülle eindringen, welches bei Minusgraden gefriert und die Putzschicht sprengen kann- größere Schäden sind nicht auszuschließen. Gartenbesitzer müssen vor Einbruch des eisigen Winters sicherstellen, dass das Gartenwasser abgestellt wird und die Leitungen völlig entleert werden, um Rohrbrüche zu vermeiden. Um im Winter die Heizkosten möglichst gering zu halten wird zudem dazu geraten Türen und Fenster abzudichten, die Scharniere zu prüfen und wenn nötig nach zu justieren.

Wintersicheres Auto

Zwischen dem 1.November und dem 15.April dürfen PKWs und LKWs mit einem höchstzulässigen Gewicht bis zu 3,5 Tonnen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen nur mit Winterreifen fahren. Viele Autofahrer lassen im Zuge des Servicechecks, insofern dieser im Herbst stattfindet, bereits die Winterreifen anbringen. Wichtig hierbei: Achten Sie darauf, dass das Reifenprofil den Richtlinien entspricht. Andernfalls müssen neue Reifen gekauft und angebracht werden, damit die Sicherheit gewährleistet werden kann. Wer durchblickt reagiert schneller. Das bezieht sich sowohl auf die Scheinwerfer als auch die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Es schadet also nicht im Zuge der Winterreifen Montierung auch die Einstellung und Funktionstüchtigkeit der Scheinwerfer zu überprüfen und Frostschutzmittel in die Scheibenwaschanlage zu füllen. Der ÖAMTC hat ein paar nützliche Winter Tipps zusammengestellt, wie Sie Ihr Auto winterfit machen können.

Wer den veränderten und erschwerten Bedingungen mit erhöhter Aufmerksamkeit beim Fahren begegnet, bildet die Grundlage für eine unfallfreie Fahrt. In den Herbst- und Wintermonaten sind die Straßenverhältnisse bei weitem schlechter als im Sommer. Fahrzeuglenker müssen aber je nach Wetter- und Fahrtbedingungen auch den erhöhten Bremsweg und das beispielsweise vermehrte Auftreten von Wildwechsel in seiner Fahrweise berücksichtigen.

