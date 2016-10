Qualitätsmerkmale bei Heizöl: Darauf ist beim Kauf zu achten

Heizöl gehört noch immer zu den preisgünstigsten und umweltfreundlichsten Energieträgern. Rund 30 Prozent der Österreicher nutzen diese Energiequelle. Doch worin unterscheiden sich die am Markt angebotenen Heizölsorten eigentlich?

Trotz steigender Energiepreise gehört Heizöl noch immer zu den kostengünstigsten Beheizungsmöglichkeiten. Unterschieden wird in Österreich zwischen den Heizölsorten extra leicht (HEL) in Standard Qualität (Schwefelgehalt max. 1000ppm), Heizöl extra leicht schwefelfrei (HEL schwefelfrei; Schwefelgehalt max. 10 ppm), Heizöl leicht (HL), Heizöl mittel (HM) und Heizöl schwer (HS). HEL, HEL schwefelfrei und HL werden vorrangig im privaten Bereich, bei Heizanlangen in Klein- und Mittelbetrieben sowie in öffentlichen Gebäuden verwendet. Die Verwendung von HL, HM und HS ist durch gesetzliche Vorgaben an Emissionen und Einsatzbereiche (Brennstoffwärmeleistung der Anlage) verbindlich geregelt. Die schweren Heizöle werden primär in industriellen Großanlangen mit emissionsreduzierenden Sekundärmaßnahmen eingesetzt.

Heizöl extra leicht bzw. Heizöl extra leicht schwefelfrei

Für Heizöl extra leicht (HEL) sind die normativen Qualitätsanforderungen in der ÖNORM C 1109 festgelegt. Aus logistischen und produktionstechnischen Gründen sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird im österreichischen Markt fast ausschließlich HEL schwefelfrei verwendet. „Diese Heizölqualität weist einen sehr geringen Schwefelgehalt von maximal 0,001 Prozent Masse (10 ppm) auf. Des Weiteren zeichnet sich dieses Heizöl durch einen geringen Emissionsausstoß aus und verbrennt rückstandsfrei. Der Heizwert beträgt etwa 10,1 kWh/Liter bzw. 11,8 kWh/kg, der Brennwert 10,7 kWh/Liter bzw. 12,6 kWh/kg“, so Oliver Eisenhöld, Experte für Heizöl extra leicht bei der Wärme Austria. Außerdem wird das nach der Produktion eigentlich klare und durchsichtige HEL aufgrund gesetzlicher Vorgaben mit einem roten Farbstoff sowie einem chemischen Marker versetzt. Es wird primär für die Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern verwendet, so der Experte. Heizöl extra leicht schwefelfrei ist bereits seit mehreren Jahren in Österreich erhältlich. Diese Heizölqualität eignet sich speziell für Ölbrennwert- und Niedertemperaturanlagen. Im Vergleich zur HEL Standardqualität mit einem max. Schwefelgehalt von 1000 ppm ist es in der Verbrennung schadstoffärmer, verbessert die Energieeffizienz der Anlage und reduziert damit die Energiekosten.

Heizöl leicht (HL) „Schwechat 2000“

Unter der Marke Schwechat 2000 ist das Heizöl leicht der OMV erhältlich. Die hohe Qualität des Produktes ist am europäischen Markt einzigartig und wird in dieser Form nur in der Raffinerie Schwechat erzeugt. Das leichte Rückstandsöl ist relativ schwefelarm (max. 0,20 Prozent der Masse) und enthält keine Paraffine. Es ist von dunkelbrauner Farbe und entspricht den Anforderungen der ÖNORM C 1108. Zusätzlich wird die Qualität der OMV-Lieferspezifikation garantiert. Von anderen Produkten unterscheidet sich das kostengünstige HL vor allem im Ausbrandverhalten, welches durch ein verbrennungsförderndes Additiv sichergestellt wird. Eingesetzt wird HL Schwechat 2000 derzeit vorrangig in größeren Anlagen ab 70 KW Nennleistung, wobei diese untere Einsatzgrenze ab 1.1.2018 gesetzlich auf 400 kW Nennleistung erhöht wird.

Heizöl mittel und Heizöl schwer

Bei Heizöl mittel (HM) und Heizöl schwer (HS) handelt es sich um Rückstandsöle mit einem sehr hohen Rückstandsanteil. Sämtliche Qualitätsmerkmale finden sich in der ÖNORM C 1108. Bedingt durch den geringen Marktanteil wurde in Österreich die Produktion von HM eingestellt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wäre der Vertrieb von HM möglich, jedoch wurden zwischenzeitlich die bestehenden Anlagen auf andere Brennstoffe umgestellt. HS wird bei Großfeuerungsanlagen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Emissionen und minimale Nennleistung der Anlage) verwendet.

Tipps für den Heizölkauf:

Im Laufe des Jahres kann der Heizölpreis um einige Cent pro Liter schwanken. Der Termin zum Heizölkauf sollte daher richtig gewählt werden.

Heizöl sollte nie nur in kleinen Mengen gekauft werden. Der Preisunterschied zwischen 1000 und 3000 Litern ist enorm. Daher sollte man sich am besten gleich den gesamten Jahresverbrauch auf einmal liefern lassen. Im Internet finden sich auf den Webseiten der Anbieter gute Übersichten zu den aktuellen Heizölangeboten.

