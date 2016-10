Mieten oder Kaufen?

Was ist beim Wohnungs- und Hauskauf zu beachten?

Das Eigenheim bleibt der Traum vieler Österreicher, vor allem der jungen. Doch die eigenen vier Wände sind nicht immer die bessere Wahl. Eine Umfrage der ING-Group zum Wohnungseigentum vom Jänner 2013 stellt den Österreichern kein besonders gutes Zeugnis aus. Im Vergleich zu Polen, wo fast 70 Prozent der Bürger eine Wohnung oder ein Haus besitzen, liegt die Quote hierzulande bei 44 Prozent. Ein kleiner Trost: In Deutschland wird mit 40 Prozent noch mehr gemietet. Und während in Polen und Rumänien jedes zweite Haus ohne Kredit finanziert wird, greifen immerhin 26 Prozent der Österreicher auf diese Art der Wohnraumfinanzierung zurück.

Junge wollen Eigentum schaffen

Geht es nach den Träumen junger Menschen, sind die eigenen vier Wände allerdings immer noch sehr attraktiv. Das hat eine Studie der Raiffeisen Bausparkasse unter 1.325 Österreichern in der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre ergeben. Die jungen Österreicher haben eine klare Meinung davon, wie sie später einmal wohnen wollen. Ein eigenes Haus soll es sein, am liebsten in dörflichem Ambiente in der Nähe einer Stadt. Luftschlösser – mitnichten! Sie wünschen sich nämlich nur das, was sie derzeit auch kennen. Jeder Zweite wohnt derzeit im Eigentum, davon 29 Prozent noch bei den Eltern oder Verwandten. Und so wundert es nicht, dass 87 Prozent derer, die im Eigentum leben mit ihrer derzeitigen Wohnsituation zufrieden sind. Bei den Mietern sind es 67 Prozent. Der Schluss: Die Großstadt ist nur für eine Minderheit die Wohn-Wunschumgebung.

Nachhaltig nachdenken

Doch das will finanziert werden, weshalb die Überlegung „Eigentum versus Miete“ durchaus sinnvoll erscheint. Fragen wie etwa wo und wie man wohnen möchte, wie hoch die Kosten sein dürfen und ob man selbst bauen möchte oder bereits bestehende Objekte übernimmt tauchen hier auf. Überlegungen finanzieller Natur sind auch zu stellen: Wie hoch ist das zur Verfügung stehende Eigenkapital, ist der Arbeitsplatz sicher, könnte ein möglicher Kredit monatlich gedeckt werden, etc.

Kommt man zum Schluss, dass man für den Erwerb eines Wohneigentums ein Bankkredit nötig ist, ist zu beachten, dass man bereits 20 bis 30 Prozent der Kaufkosten angespart hat. Um einen geeigneten Bankkredit zu finden, lohnt es sich einen Anbietervergleich für Wohnungskredite anzustellen. Auch wenn der monatliche Kreditbeitrag anfangs hoch erscheint, so rentiert er sich auf einen langen Zeitraum, denn ist der Kredit abbezahlt, sind nur noch Betriebskosten zu zahlen und der Wert des Eigentum-Wohnobjekts steigt und ist eine sichere Investition.

Miete: Sinnvoll für Singles und Studenten

Der österreichische Mietmarkt ist international gesehen groß, komplex und besonders. „Laut dem Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft fallen nur 9 Prozent aller Haushalte in den Bereich der mietzinsregulierten Verträge, also in den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes“, erklärt Claudia Pichler, Expertin von BAR Immobilien Wien. „Die medial diskutierten Mietobergrenzen würden auch lediglich für diesen Ausschnitt gelten“, so die Expertin. Für die Verträge mit gemeinnützigen und kommunalen Gesellschaften gelten wiederum andere Regel.

Auch wenn der Mietmarkt in Österreich so kompliziert ist, lassen sich ein paar ausschlaggebende Faktoren für eine Mietwohnung zusammenfassen.

Vor allem wenn man eher der mobile Typ ist, alle zwei Jahre an einem anderen Ort oder bei einer neuen Firma ist sind Mieten die bessere Alternative. Einen Mietvertrag kann man meistens schneller auflösen als ein gesamtes Objekt. Zudem empfiehlt sich diese Art des Wohnens, wenn man kein regelmäßiges, sicheres Einkommen hat, das für eine Kreditfinanzierung notwendig wäre. Auch in Zeiten, wo die persönlichen Verhältnisse noch offen sind – sprich weder Kinder noch feste Beziehung in Aussicht sind, ist eine Mietwohnung die sicherere Alternative und eignen sich vor allem für Singles, junge Paare oder junge Familien, die sich noch nicht vollständig niedergelassen haben und bei denen ein Umzug in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich scheint. Auch für Studenten, Auszubildende und Berufsanfänger bietet sich aufgrund der in der Regel schwer vorhersehbaren persönlichen Zukunft an, in einer Mietwohnung zu wohnen – Flexibilität kann ja auch Spaß machen.

