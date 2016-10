Lehre mit Matura: Salzburg ist spitze

Nirgendwo in Österreich gibt es so viele Lehrlinge, die es zur Matura schaffen. Schon 15 Prozent der Salzburger Lehrmädchen und-burschen machen neben ihrer Lehre die Matura.

„Damit kann ich später im Betrieb aufsteigen oder studieren gehen“, sagt Alexandra Weber. Die 21-jährige Versicherungskauffrau will im März 2017 mit ausgezeichnetem Erfolg maturieren.

Sie will einfach die Matura in der Tasche haben. Aus diesem Grund hat sich Alexandra Weber 2012 in ihrem ersten Lehrjahr als Versicherungskauffrau für die Lehre mit Matura entschieden. Die Lehre in der Salzburg-Niederlassung der Wiener Städtischen Versicherung hat sie inzwischen erfolgreich beendet. Nun steht noch der Abschluss der Matura an – geplant für März 2017. „Ich will einen ausgezeichneten Erfolg erreichen“, sagt die 21-Jährige.

Ein Abend pro Woche wird gebüffelt

Einen Abend pro Woche verbringt die Antheringerin im Maturakurs am Berufsförderungsinstitut (BFI) in Salzburg. Weber: „Mit zwei Kursabenden pro Woche wäre ich schneller fertig.“ Doch sie wolle auch Zeit für ihre Freunde und ihr großes Hobby Capoeira, eine brasilianische Kampfkunst, haben.

Zu absolvieren gilt es in Webers Fall als berufsbezogenes Fach Betriebswirtschaftslehre sowie die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik. „Es ist das schwerste Fach, da haben viele gleich wieder aufgehört“, so die angehende Maturantin.

Das Angebot ist kostenlos

Finanziell bringt der Versicherungskauffrau ihre Matura zunächst nichts. Sie wolle die Matura aber „einfach in der Tasche haben“. Um später einmal im Betrieb aufzusteigen oder studieren zu können. Und, so die 21-Jährige: „Man kann die Matura auf diese Art gratis machen. Ich finde das super.“ Normalerweise „koste“ eine Matura im zweiten Bildungsweg 3000 bis 4000 Euro, bestätigt Werner Pichler, Geschäftsführer des Berufsförderungsinstituts BFI. Den Ansporn, neben der Lehre zu maturieren, geben oft die Eltern der Lehrlinge oder Arbeitskollegen, die selbst gerade Maturakurse besuchen. Pichler: „Das sind die besten Vorbilder, die motivieren viele Burschen und Mädchen, es ihnen gleichzutun.“

Das Modell Lehre mit Matura hat in Salzburg das Image der Lehre gehörig aufgewertet. BFI-Geschäftsführer Pichler: „Das alte Bild der Lehre als Sackgasse ist Vergangenheit. Nach einer Lehrausbildung bleibt man heutzutage nicht mehr automatisch ein Leben lang im erlernten Beruf und auf der gleichen Ebene im Betrieb stecken.“

Schon 15 Prozent der Lehrlinge machen die Matura

Von den rund 9000 Lehrlingen im Bundesland Salzburg pauken aktuell fast 1600 für die Matura. Das ist eine Quote von 15 Prozent und somit Österreich-Rekord. „Die anderen Bundesländer liegen weit hinter Salzburg“, schildert Werner Pichler. Das liege daran, dass die Sozialpartner Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Lehrlinge intensiv auf die Möglichkeit der Lehre mit Matura hinweisen und diese kostenlos sei.

Die meisten Lehrlinge, die Matura machen, kommen aus den drei Sparten Gewerbe (29 Prozent), Handel (18 Prozent) und Industrie (15 Prozent). Weitere arbeiten im Tourismus, in den Branchen Information/Consulting, Bank/Versicherung sowie Verkehr. Wobei die Burschen einen leichten Überhang gegenüber den Mädchen haben.

Wann es sich lohnt, noch zu warten

Das Modell Lehre mit Matura ist nicht für jedermann und zu jeder Zeit ideal. „Manchmal lohnt es sich, noch zu warten“, sagt Werner Pichler. Etwa dann, wenn ein Lehrling in seinen Deutsch- oder Mathematik-Basiskenntnissen noch nicht weit genug ist. Ob es Sinn macht, in die Lehre mit Matura einzusteigen, können die Jugendlichen bei eigenen Orientierungschecks ausloten. Sie sollten bedenken: Es sind 900 Unterrichtsstunden zu bewältigen, dazu kommen noch schriftliche Hausarbeiten und die Zeit, die man fürs Lernen braucht. Maturakurse gibt es an den BFI- und WIFI-Standorten im gesamten Bundesland.

Von Sabine Tschalyj