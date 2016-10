Individuelle Immobilien für die individuelle Suche

„Jeder Topf findet seinen Deckel!“ – bezogen auf den Wiener Wohnungsmarkt ist das gar nicht so einfach, wie es dieses Sprichwort vielleicht vermuten lässt, denn der Wohnungsmarkt in Wien ist überlaufen.

Immer mehr Menschen zieht es in die Kaiserstadt, um dort zu studieren, die berufliche Karriere voranzutreiben oder einem anderen Lebenswunsch nachzueifern. Der erste Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung des neuen Glücks in der neuen Stadt ist ein geeignetes Eigenheim. So individuell wie die Menschen, sind auch die Vorstellungen des neuen Zuhauses. Daher lohnt es sich bei der Suche nach der passenden Immobilie auch das geeignete Maklerbüro oder die geeignete Wohnungsbörse mit der Suche zu betrauen.

Wohngemeinschaften und Studentenwohnheime

Österreichs Bundeshauptstadt entwickelt sich immer mehr zur Studentenstadt. Das Stadtbild ist geprägt von jungen Studenten, die Wohngemeinschaften bilden oder in Wohnheimen wohnen. Da der Student im Regelfall über einen eher kleinen Geldbeutel verfügt, sind spezielle Börsen und Portale, die die Suche erleichtern, von besonderer Bedeutung. Neben zahlreichen anderen Portalen wirbt beispielsweise Jobwohnen damit das Serviceportal für Österreichs Studierende zu sein. Auch home4students hat sich darauf spezialisiert Studentenwohnheime, Studentenwohnungen und WGs in Österreich anzubieten. Jedem Studenten bleibt es also selbst überlassen, wie die Suche nach dem passenden Wohnobjekt gestaltet werden soll. Festzuhalten gilt jedoch, dass diese speziellen Portale die Suche erheblich erleichtern können und die Auswahl an leistbare Wohnungen hier groß ist.

Hochwertige Luxusimmobilien mit Qualitätsanspruch

Die amb immobilien GmbH hat sich auf hochwertige Luxusimmobilien in Wien spezialisiert. Ob Miet- oder Eigentumswohnung, Bürokomplex oder Geschäftslokale – als Schnittstelle zwischen den Eigentümern und den Interessenten hat sich amb das Ziel gesetzt, für jeden Kunden die passende Luxusimmobilie zu finden. Auch Sonderimmobilien, wie eine Eigenjagd in Niederösterreich oder Lagerflächen finden sich hier im Angebot wieder.

Wem das noch nicht extravagant genug ist, der kann online auch ganze Schlösser oder Burgen mieten und das nicht nur für einen außergewöhnlichen Urlaub, sondern durchaus auch für eine längere Zeit. Das Angebot, das sich österreichweit erstreckt, reicht von Schlössern, Burgen und Herrenhäusern bis zu Hotels mit Wellness-, Spa- und Sportangeboten. Auch wahre Märchenhochzeiten in gemieteten Schlössern lassen sich hier verwirklichen.

Das kostengünstige Wohnen als „Wächter“

Wenn zum Wohnen in Schlössern oder anderen Luxusobjekten das nötige Kleingeld fehlt, kann man sich bei Camelot Europe als Hauswächter bewerben. Denn das internationale Konzept, das darauf beruht leer stehende Gebäude kostenfrei oder zumindest sehr kostengünstig zu vermieten, wird immer mehr zum Trend. Das Prinzip ist einfach, wie genial: leer stehende Krankenhäuser, Schlösser, Burgen oder sonstige Komplexe werden vermietet, um dem Gebäudeverfall vorzubeugen bis eine neue Lösung gefunden wird. Gewinner bei diesem Konzept sind alle Beteiligten, sowohl Mieter, als auch Vermieter. So kann auch der Traum des Schlossherren oder Burgfräuleins mit einem kleinen Geldbeutel verwirklicht werden – wenn auch nur auf Zeit.

Apartments auf Zeit

Das Apartment Netzwerk Wien bietet 350 Apartments in Wien und Umgebung mit einer Mindestmietzeit von 2 Tagen zur Auswahl an. Geeignet also beispielsweise für Familienbesuch, der nicht in einem Hotel untergebracht werden soll. Der Vorteil dabei ist, dass die Apartments vielseitiger genutzt werden können als klassische Hotelzimmer. Auch ganze Ferienwohnungen für 10 Personen sind hier zu finden. So steht einem Urlaub mit der ganzen Familie oder Freunden in der Donaustadt nichts im Weg.

Generell gilt bei der Wohnungssuche Ruhe zu bewahren und sich verschiedenen Portalen und Börsen zu bedienen, bei denen die Angebote individuell auf die persönlichen Wünsche angepasst werden können. Die Portale bieten meist unverbindliche Preisanfragen und detaillierte Informationen über interessante Immobilien. Auch die Inanspruchnahme eines Maklers kann in vielen noch so aussichtslosen Fällen Abhilfe schaffen. Ob Luxusimmobilie, Büro, Studentenwohnheim, Kauf- oder Mietobjekt – wer sich zu helfen weiß, der findet auch in Wien eine passende Immobilie. Denn „Jeder Topf findet seinen Deckel!“

