Fertighaus bauen heißt entspannend bauen

Wochenenden an der Mischmaschine, endlose Behördengänge, jahrelange Verzögerungen – Bauen kann echt anstrengend sein! Beim Fertighaus fällt das weg.

Den Bauherren, der sich ein Fertighaus gekauft hat, erkennt man an den termingenau gepackten Umzugskartons und an seiner Gelassenheit. 2012 wurden in Österreich 16.000 Einfamilienhäuser errichtet, laut dem Österreichischen Fertighausverband ist knapp jedes dritte davon vorgefertigt. Damit ist Österreich europäischer Spitzenreiter bei der Fertighausdichte. Was macht also das Bauen mit vorgefertigten Elementen so erfolgreich?

Fixer Preis

Der Kunde weiß anhand der Baubeschreibung genau, welche Leistungen er für sein Geld erwarten darf. Diese Beschreibung ist integrativer Bestandteil eines Kaufvertrages für ein Fertighaus und damit für den Hersteller absolut bindend. Der fixierte Preis ist auch insofern hilfreich, da man die Finanzierung des Hauses maßgeschneidert an den Festpreis anpassen kann. Die 20 Fertighausunternehmen, die Mitglied des Verbandes sind, geben zwölf Monate Fixpreisgarantie. Sofern der Kunde den Leistungsumfang nicht ändert, bleibt die Kaufsumme auf den Euro gleich.

Fixe Bauzeit

Viele Fertighaushersteller geben auch für die Bauzeit eine Garantie. Denn mit Hauselementen, die im Trockenen und damit witterungsunabhängig in den Werken gefertigt werden, kann man zeitlich gut kalkulieren – extrem kurze Bauzeiten von zwei, drei Monaten bis zur schlüsselfertigen Übergaben sprechen für sich. Durch den Bauzeitenplan weiß der Kunde schon kurz vor der Vertragsunterzeichnung, wann welcher Schritt in der Baufolge auf ihn zukommt und kann somit fast tagesgenau planen. Ziemlich schnell geht es auch wegen der Logistik. Bis ein durchschnittliches Fertighaus geschlossen auf dem Grundstück steht, benötigt es zwei Sattelschlepperladungen, also zwei LKW und einen Autokran. Und das innerhalb von zwei Tagen. Das freut die Nachbarn und Verkehrsteilnehmer, die sich nicht über unterschiedliche Gewerksfahrzeuge ärgern müssen. Bei einem Automatisierungsgrad von 90 Prozent liegen die Abweichungen im Hundertstel Millimeter-Bereich und sind zu vernachlässigen. Geplant wird in CAD-Technik am Computer. Die Produktionsmaschinen bereiten die Bauelemente entwurfsgerecht so vor, dass auf der Baustelle effizient gearbeitet werden kann.

Alles aus einer Hand

Das Dasein als „Polier“ auf der Baustelle kann der Fertighausbesitzer in spe getrost den Experten überlassen. Denn die Firmen kümmern sich als Generalunternehmer um alles, der einzige Ansprechpartner ist der Fertighausberater als Projektmanager. Seriöse Unternehmen nehmen den Interessenten an der Hand und führen ihn vom Erstgespräch über die Grundstückssuche und Planung des Hauses bis zur Bemusterung und die Schlüsselübergabe. Der Kunde hat von Anfang an die Wahl, kann sich für ein schlüsselfertiges Haus inklusive Keller und Möblierung entscheiden oder für Eigenleistungen, die er selbst organisiert.

Energiesparmeister Fertighaus

Industrielle Fertigung bedeutet, dass der (wenige) Abfall bei der Produktion im Werk und nicht auf der Baustelle bleibt. Wer Holzhäuser anfertigt, stellt den Abfall und die Arbeitsenergie vielfach in Form von Fernwärme zur allgemeinen Verfügung. Und steht mit dem Baustoff Holz als CO2-neutraler Rohstoff ohnehin gut da. Zudem ist jedes Fertighaus ein Niedrigenergiehaus. Entscheidet man sich dafür, kann man den Betriebskosten gelassen entgegen blicken. Da verschiedene Haustypen und -serien häufig gebaut werden, entwickelt sich auch das Energiekonzept ständig weiter. Im Fertighaus hat auch jede Art von energiesparendem Heizsystem Platz, denn in puncto moderner Haustechnik sind die Hersteller auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung.

Kritik

Lange Jahre hatte das Fertighaus den Ruf eines „Pappkartonhauses“, auch der Wiederverkaufswert wurde lange niedriger als bei einem Massivhaus kolportiert. Frau Claudia Pichler von BAR informiert, dass viele Kunden, die auf der Suche nach einem Eigenheim sind, bedeutenden Wert auf die Bauweise des Hauses legen. „Unsere Kunden wünschen sich meistens detaillierte Informationen dazu, wie das Objekt gebaut wurde. Vor allem bei Fertigteilhäusern werden häufig Fragen zur Qualität der Baustoffe, zu Schallschutz, und Wärmedämmung gestellt. Viele sind noch verunsichert, was auf den bisherigen Ruf dieser Häuser zurückzuführen ist“, so die Expertin von Bank Austria Immobilien. Dennoch ändert sich die Einstellung des Hausbesitzers im Sinne des Klimaschutzes. Denn ein Niedrigenergiehaus bedeutet nicht nur geringere Kosten, sondern auch Schonung des strapazierten Klimas. Außerdem muss auch festgestellt werden – egal ob Fertigteilhaus oder Massivhaus – es kommt auf die Pflege eines Hauses an. Wartet man ein Fertighaus wie jedes andere, bleibt es genauso in Schuss.

Einer der schärfsten Kritikpunkte ist der mangelnde Individualismus bei den Fertigteilhäusern: Mit den vorgefertigten Grundrissen, die eine serielle Produktion ermöglichen, können Individualisten wenig anfangen. Die meisten Fertigteilhausunternehmen bieten aus diesem Grund immer des Öfteren eine Unzahl von Raumvarianten. Doch die sonst überschaubaren Kosten können mit der individuellen und kreativen Anpassung des Objektes deutlich steigen.

*** Entgeltliche Einschaltung ***