Ein Müllmann sagt: „Den Gestank wirst du gewohnt“

Jobs bei der Müllabfuhr sind richtig begehrt. Echt wahr!

Ronny Lapuch ist 35 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Vater. Er wohnt in Wals und ist seit 2005 Müllbeseitiger beim Magistrat Salzburg.

Warum sind Müllmänner die Helden der Kinder?

Lapuch: Das ist ein Phänomen, ja. In Aigen gibt es einen Buben, der läuft uns rund eine Stunde lang nach – von Kübel zu Kübel. Ich denke, das hat mit dem Lastwagen und den Blinklichtern zu tun. Das übt einen gewissen Reiz aus. Dazu der Lärm und die orange Garnitur. Da erregen wir halt Aufmerksamkeit.

Wie reagieren die Erwachsenen auf Sie?

Da gibt es immer ein paar Genervte, die hupen und aus dem Auto plärren. Obwohl wir ausweichen, wo es nur geht. Zum Teil werden wir auch wüst beschimpft, weil wir den Verkehr aufhalten, aber das muss man ignorieren.

Da braucht man quasi ein dickes Fell?

Ja, wenn ich mich mit dem auseinandersetzen müsste, bräuchte ich einen Psychologen (lacht).

Bedankt sich auch einmal jemand?

Die positiven Reaktionen überwiegen sogar. Das sind Leute, die schwatzen und sagen, sie sind froh, dass es uns gibt. Da denke ich mir dann wieder: So schlecht ist diese Arbeit ja nicht.

Woher kommen die Müllmänner eigentlich? Das ist doch kein Lehrberuf.

Wir sind alle Quereinsteiger und haben alles dabei: Mechaniker, Tischler, Spengler, Maler … Ich selbst bin durch einen Kollegen aufmerksam geworden. Ich habe mich dann mehrfach beworben, musste aber zwei Jahre warten, bis ich das Glück hatte, anfangen zu können. Mich haben die attraktiven Arbeitszeiten gelockt. Mittags sind wir fertig.

Aber körperlich ist das doch ein total anstrengender Beruf. Bei Wind und Wetter draußen, die schweren Kübel, der Gestank. Wie hält man das durch bis 65?

Indem man gesund lebt und zum Ausgleich sportelt. In meinem Fall ist das Fußball und das Fitnessstudio.

Man möchte meinen, das Fitnessstudio könnten Sie sich mit dem Job sparen.

Für normal schon. Aber dort geht es wieder um andere Bewegungen und um Ausdauer. Die brauchst du, wenn du so viel auf den Füßen bist. Und bezüglich Gestank: An den gewöhnt man sich mit der Zeit. Das macht mir nicht mehr zu schaffen.

Bio ist sicher die Härte …

Bio ist zugegebenermaßen ein bisschen intensiver.

Verdienen die Kollegen vom Biomüll wenigstens besser als die vom … Plastik?

Nein, was die Zulagen angeht, existieren da keine Unterschiede. Außerdem gibt es Leute, die fix für Biomüll, und andere, die fix für Restmüll oder Plastik eingeteilt sind. Und es wird auch nicht um eine bestimmte Müllsorte gestritten, falls Sie das glauben.

Sind Ratten ein Thema?

Hin und wieder, ja. Dann informieren wir in aller Regel die Hausbetreuer und das Problem wird umgehend beseitigt.

Wenn es regnet oder extrem kalt ist, Hand aufs Herz: Wie oft wünschen Sie sich da einen Bürojob?

Den habe ich mir noch gar nicht gewünscht. Ich bin seit 20 Jahren bei der Feuerwehr, da sagen wir auch nicht, wir können nicht löschen kommen, weil das Wetter gerade nicht passt. Mir macht das nichts aus. Und die Arbeitszeiten sind sehr attraktiv – wie gesagt. Wir beginnen um 5 Uhr früh, aber um halb eins gehe ich nach Hause, wenn andere noch vier Stunden im Büro sitzen. Da habe ich lieber vorher durchgebissen und gut ist’s.

Warum machen kaum Frauen diese Arbeit?

Das hat sicher mit der körperlichen Beanspruchung zu tun. In Salzburg gibt es keine einzige Kollegin, in Wien hat kürzlich eine begonnen. Sie sitzt hinter dem Steuer. Ich denke, jetzt wird es auch bei uns nicht mehr lange dauern. Bei den Busfahrern hat sich das auch so abgespielt: Ein, zwei Frauen trauen sich und weitere folgen. Es muss nur wer anfangen.

Könnte für die Damen der gute Lohn Anreiz sein?

Wir verdienen ganz gut, ja, dazu kommt, dass der Magistrat ein sicherer Arbeitgeber ist.

Wie viel Müll passt überhaupt in ein Müllauto?

Zwischen neun und zehn Tonnen. Das entspricht etwa 800 bis 1000 Behältern. Pro Tour machen wir zwei Fuhren, füllen das Müllauto also zwei Mal. Den Müll fahren wir nach Siggerwiesen, wo er auf einer Sortieranlage weiter getrennt wird. Was nicht verwertbar ist, wird verbrannt.

Irgendwie klingt das nach einer totalen Sisyphusarbeit. Sie leeren die Tonnen und die Menschen füllen sie wieder an.

Es ist eine eintönige Arbeit, aber es ist halt auch der Lauf des Lebens. Mich beschäftigt das nicht weiter, außer dass ich mir denke, die Industrie könnte sich so manche Verpackung sparen.

Eine monotone Tätigkeit. Passiert da auch mal etwas Unerwartetes?

Einmal bin ich unfreiwillig zum Lebensretter geworden. Wir waren schon an einem Haus vorbei, da haben wir die starke Rauchentwicklung gesehen. Als Feuerwehrmann wusste ich, dass dort soeben eine Verpuffung stattgefunden hat. Ich habe die Berufsfeuerwehr alarmiert, bin ins Haus gegangen und habe letztlich drei Personen in Sicherheit gebracht.

Alle Achtung. Und was geht einem beim Ausleeren der Tonnen durch den Kopf?

Da bleibt keine Zeit für philosophische Betrachtungen. Man muss sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Die Autos brausen trotz Warnlicht rücksichtslos vorbei, Radfahrer schlängeln sich durch im vollen Vertrauen, dass wir schon aufpassen.

Die Müllproduzenten, lassen sich die klassifizieren? So nach dem Motto: Zeig mir deinen Müll und ich sag dir, wer du bist.

Wir heben die Deckel, weil sich die Tonnen so leichter entleeren lassen. Aber was die Leute besitzen und wegwerfen, geht uns nichts an.

Gibt es Überraschungen, wenn der Deckel aufgeht?

Die gibt es immer wieder. Wir haben gestohlene Geldtaschen gefunden und bei der Polizei abgegeben. Andere stopfen ganze Kinderwagen oder Waschmaschinen in die Behälter, weil sie zu faul sind, die Dinge zum Recyclinghof zu fahren. Solche Sachen entleeren wir natürlich nicht ins Auto, denn das macht den Automaten kaputt und wir müssten sofort in die Werkstatt abbiegen.

Wie ist es um die Trennmoral der Salzburger bestellt?

Im Großen und Ganzen sind sie brav und wir zufrieden.

Gut zu wissen:

Der Magistrat Salzburg beschäftigt aktuell 105 Mitarbeiter beim Abfallservice. Rund 70 von ihnen arbeiten bei der Hausmüllabfuhr und 13 bei Sperrmüll- und Grünabfuhr. Der Job ist begehrt: Rund 40 Bewerbungen finden sich auf der Vormerkliste. Das Anfangsgehalt liegt bei zirka 2000 Euro brutto.

Von Sigrid Scharf