Der neue Lexus IS

IS 250 und IS 300h als F SPORT Modell mit Sportfahrwerk sowie mit eigenständigem, sportlichem Karosserie- und Innenraum-Design erhältlich.

Mit einer Gesamtlänge von 4.665 Millimetern ist der neue IS 80 Millimeter länger und zehn Millimeter breiter als sein Vorgänger. Der vordere Überhang wuchs um nur zehn Millimeter, während der Radstand mit 2.800 Millimetern jetzt 70 Millimeter länger ausfällt. Das Karosseriedesign zeichnet sich durch mehrere erstmals von Lexus verwendete Designmerkmale aus, darunter das neue, markant strukturierte Design der Scheinwerfer, unter denen die markentypisch L-förmigen Tagfahrleuchten separat angeordnet sind. Die neue aktive Motorhaube erlaubt eine flache Frontpartie bei gleichzeitig optimiertem Fußgängerschutz.

Motor

Den neuen IS bietet Lexus in Europa in zwei heckgetriebenen Versionen an: als IS 250 mit 2,5-Liter-V6-Benzinmotor sowie als IS 300h nun auch erstmals mit dem Lexus Hybridantrieb. Der Vollhybridantrieb sorgt für einen signifikant verringerten Kraftstoffverbrauch und damit für deutlich geringere CO2-, NOx– und Rußpartikel-Emissionen. Damit bietet Lexus konsequent in jedem Fahrzeugsegment einen Vollhybridantrieb an. Das Vollhybrid-Antriebssystem des neuen IS 300h umfasst einen kraftvollen Elektromotor mit 105 kW (143 PS) Leistung sowie einen neu entwickelten Vierzylinder-Atkinson-Benzinmotor mit 2,5 Litern Hubraum und 133 kW (181 PS) Leistung, der dank der D-4S Saugrohr-Direkteinspritzung, der variablen Ventilsteuerung Dual VVT-i und einer Abgasrückführung äußerst effizient arbeitet. Die System-Gesamtleistung von 164 kW (223 PS) wird über das stufenlose, elektronisch gesteuerte Hybridgetriebe CVT auf die Hinterräder übertragen. Der neue IS 300h beschleunigt in nur 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Der V6-Benzinmotor des IS 250 mit 24 Ventilen und 2.500 cm³ Hubraum verfügt über die D-4 Direkteinspritzung und die doppelte variable Ventilsteuerung Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent). Er zeichnet sich durch eine Spitzenleistung von 153 kW (208 PS) bei 6.400/min sowie durch ein maximales Drehmoment von 252 Nm bei 4.800/min aus. Damit beschleunigt der neue IS 250 in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Der Verbrauch liegt im Durchschnitt bei 8,6 Litern auf 100 Kilometern.

Komfort

Auf Knopfdruck sind mehrere verschiedene Fahrmodi abrufbar: ECO, NORMAL, SPORT S und bei den Modellen mit dem adaptiven variablen Fahrwerk AVS zusätzlich SPORT S+. Damit wird das Fahrzeug im Nu auf die jeweils geforderte Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Komfort, Fahrleistungen und Handling abgestimmt.

Sicherheit

Der neue IS baut auf dem hohen Sicherheitsniveau des Vorgängers auf und bietet über das integrierte Lexus Fahrdynamik-Management VDIM hinaus gleich mehrere neue und innovative aktive Sicherheitsmerkmale. Das hoch entwickelte Pre-Collision System PCS erkennt vorausblickend Gefahrensituationen und hilft, Unfälle zu verhindern. PCS arbeitet mit einem Mikrowellen-Radarsensor und erkennt in einem abgescannten Winkel von 40 Grad auch bei Kurvenfahrt größere Hindernisse auf der Fahrbahn.

