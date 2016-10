Brabus B63 – 620 WIDESTAR auf Basis Mercedes GL 63 AMG

Muskulöse Kotflügelverbreiterungen vorne und hinten, Hightech Schmiederäder mit 23 Zoll Durchmesser, ein markanteres Gesicht durch große Lufteinlässe und ein 456,3 kW / 620 PS starker 5,5 Liter V8 Biturbo: BRABUS präsentiert den BRABUS B63 – 620 WIDESTAR auf Basis des neuen Mercedes GL 63 AMG.

Der BRABUS WIDESTAR Karosserieumbau für die neue GL-Klasse wird geprägt von den markanten Verbreiterungen vorne und hinten, die den großen SUV acht Zentimeter breiter machen.

Das BRABUS WIDESTAR Frontelement wirkt durch die großen Lufteinlässe nicht nur noch bulliger, sondern optimiert auch die Frischluftzufuhr zu Kühlern und vorderen Bremsen. Durch eine ausgefeilte Formgebung wird bei hohem Tempo der Auftrieb an der Vorderachse reduziert und damit die Fahrstabilität optimiert.

Die Heckansicht der Breitversion wird durch den Dachspoiler und das Heckelement Made by BRABUS noch markanter. Zur aufregenden BRABUS Optik gehören ein in die Schürze integrierter Diffusor und die passgenauen Ausschnitte für die charakteristischen, keramikbeschichteten Endrohre der BRABUS Edelstahl-Sportauspuffanlage mit Klappensteuerung.

Speziell abgestimmt auf die sportlichen Rad/Reifen-Kombinationen ist das BRABUS Steuermodul für die GL-Klasse Modelle mit AIRMATIC Luftfederung. Dadurch wird das Fahrzeug um ca. 30 Millimeter tiefergelegt.

Sicherheit

Um die aktive Sicherheit weiter zu optimieren, kann der SUV mit einer BRABUS Hochleistungsbremsanlage ausgerüstet werden. Das System besteht aus 6-Kolben Aluminium-Festsätteln und innenbelüfteten und gelochten 405 x 34 Millimeter Scheiben vorne sowie 380 x 34 mm Bremsscheiben mit 4-Kolben-Festsätteln an der Hinterachse.

Leistung

Das BRABUS B63 – 620 PowerXtra Modul, das in Plug-and-Play Technologie in die Motorelektronik integriert wird, stellt nicht nur neue Kennfelder für Einspritzung und Zündung bereit sondern sorgt auch für eine moderate Ladedruckerhöhung. Damit steigt die Spitzenleistung von serienmäßigen 410 kW / 557 PS auf 456,3 kW / 620 PS bei nur 5.750 U/min an. Gleichzeitig wächst das maximale Drehmoment von 760 auf 820 Nm an, die konstant zwischen 2.000 und 5.000 Touren bereit stehen. Die Hightech-Schmierstoffe für den kompletten Antriebsstrang stammen von Technologiepartner MOTUL.

Damit wuchtet sich der getunte SUV in nur 4,7 Sekunden von 0-100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 280 km/h begrenzt.

*** Entgeltliche Einschaltung ***