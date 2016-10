Ausgehtipps für Singles in Salzburg

In Salzburg lernen sich Singles in vielseitigen Locations kennen. Die eindrucksvolle Naturlandschaft rund um die Stadt und die Nähe zum Seengebiet eröffnen vielseitige Möglichkeiten ein Date zu gestalten.

Kulturell und aktiv oder lieber romantisch in den Städten, wie Hallein, Bischofshofen, Oberndorf oder Sankt Johann. An den Krimmler Wasserfällen ergeben sich einzigartige Momente und im Großmainer Freilichtmuseum geht es einen Schritt zurück in die Geschichte dieser Region. Die Stadt um die „Festung Hohensalzburg“ beherbergt insgesamt 49.000 Einwohner, das macht Salzburg zur viertgrößten Stadt Österreichs.

Romantische Parkanlagen und Mozarts Geburtshaus

Geht es auf eine Sightseeing-Tour durch die Stadt, stehen Sehenswürdigkeiten, wie der Dom zu Salzburg oder auch Mozarts Geburtshaus ganz oben auf der Liste. Aber auch das Schloss und der Zoo laden zu einem Spaziergang ein. In einem der vielen Parks der Stadt finden Picknicks in der einmalig romantischen Kulisse der reich bepflanzten Gärten statt.

Die Salzburger Kaffeekultur im Rösthaus 220 Grad

Am Nachmittag sitzt der Österreicher in den Cafés und trinkt eine dampfende und wohlschmeckende Tasse Kaffee. Wie wäre es mit dem Rösthaus 220 Grad als Location für das erste Treffen oder Blind-Date? Bereits auf der Website dieses Hauses werden die Geheimnisse der Kaffeeherstellung gelüftet. Holz, Beton, Glas und Metall sind die dominanten Materialien, die das Interieur dieses Haus in dem geschichtsträchtigen Kaiviertel ausmachen. Der frisch gemahlene Kaffee im Rösthaus kann käuflich erworben werden und ist eine schöne Erinnerung an ein nettes Date in dieser gemütlichen Atmosphäre.

Das Esszimmer mit erstklassiger 3 Hauben Küche

Die Vielzahl erstklassiger Restaurants in Salzburg lässt die Entscheidung schwerfallen. An dieser Stelle ist das Esszimmer hervorzuheben. Das schlichte Ambiente und bescheiden eingedeckte Tische setzen den Fokus auf die exzellente Küche dieses Restaurants. Diese wurde bereits mit 3 Hauben und einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Gerade die gewagten Komponenten und gekonnten Kompositionen der Speisen locken zahlreiche Gäste und Feinschmecker in dieses Gasthaus. Im Sommer bietet sich die Terrasse von Dienstag bis Samstag an. Die Salzburger Nacht lässt sich in einem der Szenelokale zum Tag machen. Es handelt sich um das Rockhaus. Die Themenpartys locken vor allen Dingen die Singles der Stadt in diese Location.

Hotelbar wird zum Treffpunkt der Singles

Den besonderen Charme finden frisch Verliebte in der Hotelbar der blauen Gans in Salzburg. Hier treffen sich neben Geschäftsleuten aus der ganzen Welt auch Singles auf einen Drink und ein nettes Gespräch. Die pompösen und großen Deckenleuchter, die Spiegel, die sich auf Augenhöhe befinden und die Zentrumsnähe machen einen Besuch in dieser Bar zu einem Erlebnis der besonderen Art. Vom schmackhaften Kaffee, einem Brunch über einen Snack und Longdrink am Abend bietet diese Hotelbar ihren Gästen von Montag bis Samstag jeweils von 12.00 Uhr bis 1.00 Uhr eine breit gefächerte Auswahl einer stets wechselnden Menükarte.

Das Winterfest als Highlight des Salzburger Winters

Neben den Salzburger Festspielen ist vor allen Dingen das Winterfest ein Highlight der Stadt. Es wird auch als Circus-Festival bezeichnet. Die Lichter der Nacht spiegeln sich im weißen Schnee und dem funkelnden Eis und erschaffen ein bezauberndes Ambiente. Die Circus-Erlebnisse wie auch die Vorführungen der Schaustellergruppen werden durch ein Glas Wein oder eine kleine Leckerei am Abend in einer traumhaften Kulisse abgerundet. Für ein Date zwischen Dezember und Januar, ist dieses Event im Volksgarten von Salzburg eine gute Idee.

