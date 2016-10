Wo findet Rad statt?

Das Leben verliert, wenn man es kennenlernt. Aber weil die meisten sich zufriedengeben mit dem, was sie kennen, besteht für diesen Verlust der Gewohnheit wenig Gefahr. So darf, wer sich nicht hinausbewegt, Salzburg durchaus als Radstadt empfinden. Wird viel gemacht!

Wer aber anderswo radelte, sagen wir in Nizza, um nicht mit den übermächtigen Radstadt-Vorbildern Amsterdam oder Kopenhagen daherzukommen, wird sich fragen, wie bescheiden die Ansprüche sein dürfen, wenn man sich in einer von Amts wegen Radstadt genannten Umgebung quält. Dort breite Boulevards, farbige Radstreifen, an neuralgischen Punkten eine strikte, auch für Ortsunkundige unübersehbare Trennung von Fußgängern und Radlern: Und hier? Hier wird das Missverständnis, dass die Stadt Autoverkehr zum Überleben braucht, als politisches Statement verkauft. Hingenommen wird, dass sich Fußgänger und Radler sogar (oder vor allem?) an neuralgischen Punkten die Wege gefälligst teilen sollen – etwa auf der Staatsbrücke. Schwachsinnig gefährlich.

Freilich ist der Vergleich mit Nizza so ungerecht wie der mit ganz Frankreich, Heimat des identitätsstiftenden Weltereignisses Tour de France. Und Salzburg? Angeblich fand hier einmal eine Rad-WM statt, von der nachhaltig profitiert werden sollte, und gerne schwören Stadtpolitiker aufs Rad als fahrbaren Untersatz. Und genau das ist das Problem. In Nizza etwa wird Radfahren als Kulturgut verstanden. In der angeblichen Radstadt Salzburg ist es bloß eine Beschäftigung, eine Art der Fortbewegung.

Bernhard Flieher ist Kulturredakteur der „Salzburger Nachrichten“.