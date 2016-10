Temperatursturz und gestürzte Temperaturen

Da besteht kein Zweifel mehr: Es ist Herbst.

Man könnte meinen, das Wetter spielt verrückt und die Temperaturen wissen nicht, wohin sie sollen: Da hat es eben noch sommerliche 25 Grad und dann rauscht über Nacht eine Kaltfront ins Land, auf den Bergen fällt Neuschnee und im Radio ist von Frost die Rede! Spätestens dann, wenn noch das Wort „Hochnebel“ fällt und dass dank des Südföhns schon bald wieder der Altweibersommer Einzug hält, steht fest: Der Herbst zieht wieder alle Register. Klar, jede Jahreszeit hat ihren Reiz, doch so bunt, wie es der Herbst binnen weniger Tage treiben kann, schafft es kaum eine andere.

Der Grund für die Wettervielfalt liegt hoch im Norden, wo die Sonne zu dieser Jahreszeit entweder schon gar nicht mehr aufgeht oder nur noch so wenig Kraft entwickelt, dass sie die Luft kaum noch erwärmen kann. So baut sich dort in den immer längeren Nächten stetig ein beachtlicher Kaltluftvorrat auf. Im ewigen Bestreben, Gegensätze auszugleichen, schickt die Natur Warmluft aus dem Süden nordwärts. Zugleich brechen die frostigen Luftmassen im Herbst immer weiter Richtung Süden aus. Je nachdem, in welcher Strömung unser Land liegt, heißt es dann entweder Daunenjacke oder T-Shirt.

Es geht aber nicht nur ordentlich auf und ab mit den Temperaturen, sondern tatsächlich drunter und drüber: Wenn sich in den klaren Herbstnächten die feuchte und kalte Luft in den Tälern sammelt, der Wasserdampf zu Nebeldecken kondensiert und die Luft über dem Nebel noch deutlich wärmer ist, dann ist es plötzlich in den Niederungen deutlich frischer als auf den Bergen. Diese Umkehr der typischen Temperaturverteilung – auch Inversion genannt – sorgt dann oft für eine recht ungerechte Verteilung von trübem und sonnigem Wetter. Es wird also spannend die nächsten Wochen …

Das Wetter…

… in dieser Woche: Herbstlich kühl und auf den Bergen zum Teil winterlich.

… in dieser Woche vor 8 Jahren: Wintereinbruch in den Gebirgsgauen. Schneefall „in rauen Mengen“ wird unter anderem aus dem Gasteiner Tal gemeldet. In Tamsweg lösen auf Stromleitungen stürzende Bäume sogar Brände aus.

Aktivitätstipp: Die trockenen Tage eignen sich, Balkon und Garten für den Herbst und Winter fit zu machen. Das nasse, kühle Wetter durchtaucht man am besten mit einem guten Buch auf der Ofenbank.