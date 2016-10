Der andere Haslauer

Der Landeshauptmann agiert schärfer, kantiger, verändert den Regierungsstil. Ihm hilft das politisch. Und dem Land?

Freunde wie Gegner diskutieren darüber: Was ist da los? Was führt der Landeshauptmann im Schilde? Offenkundig ist es in der Wohlfühlregierung, die Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Grünen und Hans Mayr vor drei Jahren gebildet hat, kälter geworden. Zum wiederholten Mal kritisierte Haslauer diesen Sommer seine Regierungspartner Astrid Rössler und Hans Mayr. Bis vor Kurzem galt die Devise, den Partnern ihre Erfolge zu lassen. Jetzt teilt Haslauer für kurzfristigen Applaus und populistische Punkte schon mal auf Kosten der Partner aus.

Das ist zweifellos eine Zäsur. Die von Haslauer selbst proklamierte Form des „neuen Regierens“ wird gerade korrigiert, weiterentwickelt, auch weil sie teils gescheitert ist. Spätestens als klar wurde, dass bei der neuen Wohnbauförderung Versprechen gemacht wurden, die das Land nicht halten kann, war ein Riss in der Koalition entstanden. Hans Mayr und Wilfried Haslauer werden sicher keine Freunde mehr.

Wer Führungsstärke zeigt, spricht FPÖ-Wähler anUnd in der Raumordnung versuchte Haslauer lang den Ausgleich zwischen den Interessen seiner Bürgermeister und jenen seiner Regierungspartnerin Astrid Rössler. Das neue Gesetz und seine Grünenschelte beim Parteitag zeigen: Haslauer steht jetzt eindeutig auf Seiten seiner Bürgermeister. Statt Rössler Platz für Erfolge zu gewähren, stichelt er nun öffentlich gegen sie.

Warum Haslauer den Gugelhupf, den er einst der Regierung kredenzte, jetzt öfter gegen Boxhandschuhe tauscht? Die einfache Erklärung lautet: Es hilft ihm. Seit nicht mehr zu kaschieren ist, dass der Regierung in wichtigen Fragen handwerkliche Fehler passieren, ist professionelle Distanz allemal besser als der alte Schmusekurs. Wenn er seine Partner rügt und zur Ordnung ruft, inszeniert sich Haslauer zudem als führungsstark, was bei den Wählern gut ankommt – übrigens gerade bei jenen im rechtskonservativen Lager, die sonst wieder zur FPÖ zurückkehren könnten. Und die Freiheitlichen sind in Wahrheit die Einzigen, die der ÖVP bei der nächsten Wahl gefährlich werden können. Haslauer will mit seinem Stilwechsel die FPÖ also möglichst kleinhalten und nicht – wie manche mutmaßen – bereits als nächsten Regierungspartner anlachen.

Haslauers Spindoktoren leisten ganze Arbeit. Sie schlagen selbst aus einer kritischen Lage für ihren Chef Kapital. Ob das auch fürs Land gut ist, bleibt fraglich. Taktierende Politiker und uneinige Regierungen kennen wir zur Genüge. Und wissen: Die bringen erst recht nichts weiter.