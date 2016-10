Bin ich jetzt schon „Öffi“?

In Salzburg dreht sich derzeit (fast) alles um das Thema Verkehr. Aus diesem Anlass wirft die Fenster-Redaktion in diesen Wochen einen kritischen Blick auf ihr eigenes Mobilitätsverhalten. Diese Woche ist Chefredakteur Hermann Fröschl an der Reihe.

Zugegeben: Das kürzliche Outing von meiner ersten S-Bahn-Fahrt von Hallein in die Stadt Salzburg hat mir viel Spott und Hohn eingebracht. Zu meiner Verteidigung will und muss ich jetzt aber anführen: Ich wohne noch gar nicht so lang in Hallein. Und außerdem bin ich wirklich kein Autonarr, was man Männern gemeinhin ja nachsagt.

Immerhin: Nicht zuletzt dieser Spott treibt mich an, ein besserer (Mobilitäts-)Mensch zu werden. Ich fahre nun schon mit der S-Bahn in die Arbeit. Nein, nicht immer. Aber immer öfter … Von Hallein bis Mülln brauche ich etwa 30 Minuten. Dann gehe ich zu Fuß ins Büro. Oder fahre – auch das kommt vor – mit dem dort abgestellten Radl. Dass ich so insgesamt fast eine halbe Stunde länger unterwegs bin, macht mir nichts – und kostenseitig ist es sowieso okay. Kurzum: Ich könnte schon richtig „Öffi“ sein.

Warum ich es noch immer nicht bin – und nur ab und zu in den Zug steige? Diese verdammte Bequemlichkeit. Morgens ist der Mobilitätssaurier in mir besonders aktiv: Das Auto steht direkt vor der Tür! Flüstert er mir zu – und ich erliege ihm noch viel zu oft. Vermutlich schreibe ich auch deshalb diese Zeilen und hoffe auf unangenehmen, aber letztlich therapeutischen Effekt: Es braucht wohl noch viel mehr Spott …

frö