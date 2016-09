Wenn der Kreisverkehr Angst macht

Zweispuriger Kreisel: Wie geht das?

Eigentlich als Beitrag für mehr Verkehrssicherheit gedacht, führen Kreisverkehre – besonders zweispurige – bei vielen zu Verunsicherung.

Ein besonders stark frequentierter zweispuriger Kreisverkehr ist der „Steinbock“-Kreisel auf der B1 in Eugendorf. Laut Polizei kracht es dort häufiger als in den einspurigen Kreisverkehren in unmittelbarer Nähe. „Die Hauptunfallursache in einem zweispurigen Kreisverkehr ist, dass Autofahrer beim Wechsel vom inneren auf den äußeren Fahrstreifen die außen fahrenden Autos zu wenig beobachten“, sagt der Unfallsachverständige Gerhard Kronreif.

Was viele nicht beachten oder nicht wissen: Beim Wechsel vom inneren auf den äußeren Fahrstreifen hat man Nachrang. „Eine Kollision kann man vermeiden, wenn man durchgehend am äußeren Fahrstreifen bleibt“, sagt Kronreif. Nur bei den Turbokreisverkehren wie in Lengfelden mit eigenen Markierungen sind bestimmte Spuren vorgeschrieben.

Vorrang hat der Kreisverkehr übrigens nur, wenn die Einfahrenden ein „Vorrang geben“-Schild vorfinden – was in Österreich meist der Fall ist. Unschlüssig sind sich viele Autolenker beim Blinken: Wer’s richtig machen will, blinkt beim Ausfahren. Beim Einfahren darf ohnehin nur in eine Richtung gefahren werden.

Thomas Strübler

Foto: Kronreif