Technik zieht kaum Frauen an

Es gibt sie, doch sie sind rar: Frauen, die beruflich in Handwerk oder Technik umsatteln. Dabei locken Jobs in gefragten Branchen – und ein Drittel mehr Lohn.

Flex und Bohrmaschine sind Bettina Kitzbergers (siehe Bild oben) tägliche Arbeitsgeräte. Die Salzburgerin (31) lernt seit Mai das Schlosserhandwerk. „Bettina fräst, bohrt und werkt in der Werkstatt und auf unseren Baustellen und steht den Männern in nichts nach“, ist das Ehepaar Ellmauer von der gleichnamigen Schlosserei in Langwied vom Neuzugang angetan.

Mit Liegestützen „Kraft getankt“

Am Anfang habe sie zu Hause noch Liegestütze gemacht, um kräftig genug für die Arbeit zu sein, sagt Bettina Kitzberger schmunzelnd. „Das Handwerk ist meine Erfüllung. Metall ist total vielseitig“, so die gebürtige Steyrerin. Nach Gymnasium und einer Gärtnerlehre habe sie in einer Druckerei und als Briefträgerin gearbeitet. Erst mit 30 sei ihr klar geworden, was sie eigentlich wolle: „Richtig anpacken und einmal gut verdienen.“

Bettina Kitzberger hat über das AMS-Programm „FIT – Frauen in Handwerk und Technik“ den Beruf gewechselt. So wie 273 weitere Salzburgerinnen seit Programmstart im Jahr 2006. Eine bescheidene Zahl.

„In“ sind weiterhin Sekretärin, Verkäuferin, Frisörin

Warum arbeiten – trotz massiver Bemühungen – so wenige Frauen beispielsweise als Mechatronikerin, Informationstechnikerin oder Augenoptikerin, alles gefragte Branchen mit sehr geringem weiblichen Anteil?

Es liege nicht an der Wirtschaft, sagt Angelina Berndorfer, Frauenbeauftragte am AMS Salzburg. „Die sucht Fachkräfte, ob Mann oder Frau. Es könnten viel mehr sein.“ Noch immer gehen die meisten jungen Frauen in die „Frauenberufe“ Sekretärin, Verkäuferin, Friseurin. Berndorfer: „Das Bild von der Maschinenbautechnikerin haben viele überhaupt nicht.“

Technikerin verdient um ein Drittel mehr als Sekretärin

Ans Geld denken Frauen bei der Berufswahl generell noch wenig. Das würde sich aber lohnen. Laut Statistik Austria verdienten 2014 in Österreich Frauen um 18 Prozent weniger als Männer. Berndorfer: „Beim Berufseinstieg verdient eine Sekretärin 1440 Euro, ein Elektrotechniker 2070 Euro.“ Das Lebenseinkommen der Sekretärin beträgt 806.000, als Elektrikerin käme sie auf 1.159.200 Euro.

Details auf www.ams.at/sbg.

Weiterbildung der Erwachsenenbildung Salzburg: Tel.: 0800-208400.

Von Sabine Tschalyj