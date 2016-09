Pflegeangebote: Zu wenige wissen Bescheid

Informationen gäbe es aber genug.

Zugegeben: Alter und Tod fallen nicht gerade in die oberste Beliebtheitskategorie, wenn es darum geht, sein Leben vorauszuplanen. Und doch müssen wir uns früher oder später damit auseinandersetzen.

Selbst wenn man gesundheitlich angeschlagen ist oder einem die Bewältigung des Alltags nicht mehr so leicht von der Hand geht, ist das kein Grund zum Verzweifeln. Man kann sich nämlich helfen lassen. Und man tut gut daran, die bestehenden Angebote auch zu nutzen. „Wir erleben es immer wieder, dass zum Beispiel pflegende Angehörige zu lange warten, ehe sie sich Unterstützung holen“, erzählt Othmar Schneglberger, Geschäftsführer der Volkshilfe Salzburg, „die haben sich bis dahin schon so verausgabt, dass sie dann oft völlig zusammenbrechen.“ Vor allem die Körperpflege sei etwas, bei dem es immer wieder zu Überforderung komme.

„Nicht nur, dass viele dabei selbst an ihre körperlichen Grenzen geraten, es besteht auch eine erhöhte Verletzungsgefahr.“ Mobile Hilfsdienste sind auf zwei Ebenen behilflich. Die Haushaltshilfe übernimmt Aufgaben wie Kochen, Putzen, Aufräumen oder leistet bei der Körperpflege, bei Arztbesuchen oder dem Einkaufen Beistand. Die Hauskrankenpflege wird dann tätig, wenn es um die Durchführung medizinischer Tätigkeiten geht – also etwa um Blutdruck- und Blutzuckermessen oder die Verabreichung von Injektionen, Infusionen und Medikamenten. Sie wird von diplomierten Fachkräften bzw. Pflegehelfern übernommen.

„Man muss ja nicht gleich alles aufgeben, aber wenn man sich alle paar Tage jemanden holt, der zumindest die schwierigsten Dinge übernimmt, kann man seine Energie für erfreulichere Dinge einsetzen“, so Schneglberger.

Oft sei die Scheu, solche Dienste in Anspruch zu nehmen, mit finanziellen Ängsten verbunden. „Das kann ich mir ja sowieso nicht leisten“, denken viele, die nur wenig Pension zur Verfügung haben. „Solche Ängste sind in der Regel unbegründet“, berichtigt Schneglberger, „gerade in Salzburg haben wir wirklich eine gute Regelung.“

Diese sieht so aus: Das Land übernimmt jenen Teil der Kosten, für den der Betroffene nicht selbst aufkommen kann. Je geringer das Einkommen, desto höher der Zuschuss. „Das kann unter Umständen so weit gehen, dass das Land die gesamten Kosten übernimmt“, sagt der Volkshilfe-Chef, „vorausgesetzt, diese werden von offiziellen Vertragspartnern im Bundesland übernommen.“

Zu Beginn vereinbart man am besten ein kostenloses Informationsgespräch bei einem Anbieter. Die Experten dort schätzen den Bedarf und reichen den Antrag beim Land Salzburg ein. In den meisten Fällen wird dieser auch genehmigt. Das Land zahlt direkt an die betreuende Organisation, den Restbetrag der Klient.

Mobile Hilfsdienste

• Ambulante Dienste Obertrum

• Ambulante Dienste Salzburg Caritas

• Diakonie.mobil

• Erwachsenenhilfe

• Hauskrankenpflege Salzburg-Stadt

• Hilfswerk Salzburg

• KIKRA – Kinderhauskrankenpflege Salzburg

• Krankenhilfe GmbH

• Krankenpflegeverein Straßwalchen

• Österreichisches Rotes Kreuz

• Sozialer Hilfsdienst Eugendorf

• Verein Aktiv

• Volkshilfe Salzburg