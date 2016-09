Ein Mal Sommer zum Mitnehmen!

Ich mag Justin Timberlake immer noch nicht wirklich. Kann ich auch gar nicht: Als gestandener jugendlicher Rockfan in den 1990ern waren Justin Timberlake und seinesgleichen der Todfeind, der musikalische Antichrist: Plastik-Boygroups aus aufgegelten Jungs, die schnulzige Songs singen und sich durch lächerliche Musikvideos räkeln – ging damals nicht, geht im Rückblick noch viel weniger. Das wirkt bis heute nach.

ABER, man wird ja schlauer, weiser, offener mit den Jahren (manche sagen auch: älter und angepasster), und siehe da – plötzlich erscheint der Knabe gar nicht mehr so musikalisch sinnlos wie damals. Denn man muss ihm wirklich lassen: Seine Musik ist über die Jahre besser geworden, und auch wenn es insgesamt noch immer nicht ganz mein Geschmack ist, sein aktueller musikalischer Erguss, „Can’t stop the feeling“, das hat was. Rhythmisch-funkiger Gesang, unglaublich groovige Bassline, dazu ein bisschen Gospel-angehauchter Chor am Schluss – eine starke Nummer.

Wenn der Sommer 2016 ein Lied hatte, dann war es für mich dieses. Wer hätte gedacht, nachdem Jahr für Jahr ein idiotischer Sommerhit den nächsten jagte, dass tatsächlich ein wirklich guter daherkommt. Etwas kitschig vielleicht, aber ernsthaft – na und?! Sonne, Freibad, See, Party, Tanzen, all das bekam man selten so gut zum In-den-Herbst-Mitnehmen verpackt wie in den knapp fünf Minuten von „Can’t stop the feeling!“.

Matthias Petry