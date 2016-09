Industrie und Gewerbe sind sehr wohl sexy

Salzburg gibt sich wenig unternehmerfreundlich und verzichtet damit auf gut bezahlte Arbeitsplätze.

Salzburg schmückt sich gerne mit seiner barocken Schönheit, den einmaligen Landschaften, der kulturellen Ausnahmestellung. Darauf liegt auch der wirtschaftliche Schwerpunkt. Das stets wachsende Geschäft mit den Skifahrern, Sommerfrischlern und Festspielgästen sorgt nicht nur für Einnahmen, sondern auch für Arbeitsplätze. Blöderweise sind diese Jobs nicht sonderlich begehrt.

Dass es neben dem Tourismus weitere tragende Säulen braucht, ist unzweifelhaft. Welche das sein sollen, scheint weniger klar zu sein. Politiker der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart präsentierten mit Vorliebe Pläne, Salzburg zur Hochburg der fortschrittlichen Technologien zu machen. Das klingt gut, in der Umsetzung ist man aber nicht weit gekommen.

Die Branchen Gewerbe und Industrie sind nach außen hin weniger sexy, sie haben aber tatsächlich das Zeug, viele gut bezahlte Ganzjahresarbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Dennoch legt man hierzulande keinen allzu großen Wert auf sie. Das Resultat: Neue Betriebe siedeln sich kaum noch an, bestehende Unternehmen wandern immer öfter ab. Die Gründe dafür sind zum Teil strukturell – etwa die hohen Grundstückspreise –, vieles ist aber auch hausgemacht. Wenn Autoteile-Klein-Geschäftsführer Günter Klein sagt, „der ganze Bürokratismus, die betriebsfeindliche Raumordnungspolitik, das interessiert niemanden mehr“, dann spricht er vielen Kollegen aus der Seele.

Das angrenzende Oberösterreich empfängt derweil Unternehmer mit offenen Armen. Besagte Firma Klein, die das Zentrallager von Grödig nach Lengau verlegt, taugt als Exempel. Am alten Standort wäre eine Erweiterung zwar möglich gewesen, aber erst nach Verhandlungen mit der Wasserrechtsbehörde. Das taten sich die Firmenbesitzer gleich gar nicht mehr an. Lieber billiger und unkomplizierter, lieber ins Nachbarbundesland.

Die Alarmglocken sollten in Salzburg langsam, aber sicher schrillen. Industrie und Großgewerbe müssen auch in der Standortpolitik eines Tourismuslandes eine wichtige Rolle spielen. Die neuen Werke müssen ja nicht am Residenzplatz stehen.