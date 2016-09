Haslauer zitierte Rössler zur Aussprache

Die Gerüchte um seinen Schwager am Flughafen nervten den Landeshauptmann.

Der Streit um die künftige Führung am Salzburger Flughafen köchelte über den Sommer im Hintergrund. Die Gerüchte, die nach der ergebnislos verlaufenen Generalversammlung im Juni kursierten, ließen bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer irgendwann die Hutschnur hochgehen.

Die ÖVP, so wurde erzählt, habe Andreas Rösslhuber als Non-Aviation-Bereichsleiter installiert, um ihn für als Gesamtgeschäftsführer in Stellung zu bringen. Rösslhuber ist der Bruder von Haslauers Lebensgefährtin Christina Rösslhuber. In der ÖVP glaubte man, dass die Geschichte im Aufsichtsrat ihren Ausgang nahm. Namentlich die von den Grünen entsandten Vertreter hatte man im Verdacht.

„Er lässt sich das nicht mehr gefallen“

„Haslauer war richtig sauer. Er hat Astrid Rössler zu einer Aussprache geholt“, weiß man in gut informierten Kreisen. Jedenfalls wurde Klartext geredet – „er lässt sich das nicht mehr gefallen und wie er dazu kommt, dass er in ein schlechtes Licht gestellt wird, nur weil sein Schwager beim Flughafen arbeitet“, wird Haslauer zitiert. Das Gerücht sei „eine Sauerei“. Rösslhuber sei immer in dem Berufsfeld tätig gewesen.

Stöckl sucht Kompromiss

Unterdessen scheint sich zwischen Stadt und Land ein Kompromiss anzubahnen. Aufsichtsratschef Christian Stöckl ließ der Stadt einen Vorschlag zukommen: Es solle einen international ausgeschriebenen Geschäftsführer (mit Stellvertreter) und vier Bereichsleiter mit Prokura geben. „Das ist zumindest besser als am Anfang, als Stöckl fünf Prokuristen wollte“, sagt man im Schloss Mirabell. Bürgermeister Heinz Schaden präferierte die alte Doppelführung im Proporzstil. Der jetzige alleinige Geschäftsführer Roland Hermann geht Mitte 2017.

Am 13. Oktober reden die Beamtenvertreter der Beteiligungsgesellschaften in der Generalversammlung abermals über die Führungskonstruktion. Sollten sie sich nicht einigen, wird auf Ressortebene verhandelt. Einige Aufsichtsräte haben übrigens schriftlich ihren Unmut über die Vorgänge bei Wilfried Haslauer deponiert. Unter ihnen angeblich auch Grünen-nahe Vertreter.

Sonja Wenger