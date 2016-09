Fünf Tipps für die Übergangszeit

Raus aus des Federn!

Die Badesaison ist vorbei und auf Après-Ski müssen wir noch warten. Das ist aber kein Grund, in den Couchpotatoe-Modus zu verfallen. Neben den vielen Familienangeboten hat Salzburg auch für junge Leute einiges auf Lager.

Adrenalin & Abenteuer

Tipp 1: Kartfahren

Sich einmal wieder wie ein Kind fühlen und auf alle Regeln pfeifen – das geht beim Kartfahren und den Adrenalinkick gibt’s inklusive. Statt durch Nachbars Garten düst man heute zwar etwas gesitteter durch die Kartworld in Parsch, es macht aber fast genauso viel Spaß.

Tipp 2: Escape Games

Horrorfilme anschauen war gestern, heute spielt man selbst mit. Bei „Exit the Room“ in der Gabelsbergerstraße und bei „Scavenger Escape“ in Mülln kann man sich einsperren lassen und muss Aufgaben lösen, um freizukommen. Klingt verrückt, ist aber erstaunlich lustig.

Tipp 3: Kostenloses Klettern

Neben den Kletterhallen gibt es auch kostenlose Kletterwände in Salzburg. Zum Beispiel am Kapuzinerberg bei der Glockengasse oder an der Müllner Schanze. Wer nicht so hoch hinauswill, kann hier auch bouldern.

Entspannen & tagträumen

Tipp 4: In Büchern schmökern

Leseratten kommen in der Stadtbibliothek in Lehen sowieso auf ihre Kosten. Aber auch allen, die sich schon seit Jahren vornehmen, endlich mal mehr zu lesen, wird es hier leicht gemacht. Vor allem durch die Panoramabar, wo man via WLAN über 2000 Tageszeitungen gratis lesen kann. Und Kaffee gibt’s auch.

Tipp 5: „Gemma Museum?“

Ein bisschen Sonntagsbildung tut nicht weh, erst recht nicht, wenn sie interessant aufbereitet ist. Wie zum Beispiel die neue Ausstellung „Dahoam im Wandel“ im Haus der Natur. Und ja, die Haifischfütterungen gibt’s auch noch. Versprochen.