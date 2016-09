„Als Betrieb fühlt man sich als Nullnummer“

Nach Palfinger wandert nun Autoteile Klein ab.

Langsam dämmert es auch der Politik. Die Stadt erhalte viele Anfragen von guten Unternehmen, die nach Salzburg wollten, schildert Bernhard Auinger, SPÖ-Klubchef im Rathaus. Oftmals scheitere das aber schon im Vorfeld, kritisiert Auinger einen wirtschaftsfeindlichen Geist in der Stadt.

„Zuerst wird geschaut, was nicht geht, was verhindert werden kann. Manche Einheiten haben da richtige Ideologien aufgebaut. Das stört mich. So geht es nicht, so schafft man keine Arbeitsplätze. Ich will eine neue Willkommenskultur für Betriebe“, sagt der SPÖ-Bürgermeisterkandidat, der als Betriebsratsvorsitzender des Porsche-Konzerns eine Ahnung hat, wie Privatwirtschaft geht – oder eben nicht geht.

Der ganze Bürokratismus

Andere Firmen kehren Salzburg den Rücken. Autoteile Klein, ein prosperierendes Familienunternehmen mit 270 Mitarbeitern und 14 Niederlassungen in ganz Österreich, verlegt sein Zentrallager von Grödig nach Lengau, Oberösterreich. Grödigs Bürgermeister Richard Hemetsberger (ÖVP) wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. „Ich bedauere das natürlich, Klein ist ein Superbetrieb.“ Die Firma hätte durchaus erweitern können, die angrenzenden Wiesen sind Gewerbegebiet – allerdings mit erhöhten Auflagen wegen des Trinkwasser-Schongebiets. „Ein Verfahren mit der Wasserrechtsbehörde wollte man sich wohl nicht mehr geben“, glaubt Hemetsberger.

Was Geschäftsführer Günter Klein bestätigt. „Die ganzen Auflagen sind fast nicht mehr finanzierbar, deshalb gehen wir mit dem Lager nach Oberösterreich. Es ist aber mehr, der ganze Bürokratismus, die betriebsfeindliche Raumordnungspolitik, das interessiert niemanden mehr. Man fühlt sich als Betrieb, als Arbeitsplatzbeschaffer wie eine Nullnummer“, beschreibt Klein das vorherrschende Stimmungsbild unter Wirtschaftstreibenden. Dennoch bleibt das Salzburger Familienunternehmen mit einem zukünftigen neuen Betriebssitz in der Stadt dem Standort treu.

Ästhetik-Klein-Klein

Salzburg hat sich als Wirtschaftsstandort einen miesen Ruf erarbeitet. Auch der Weltkonzern Palfinger zog von dannen – entnervt vom rigiden Bauregime und dem Ästhetik-Klein-Klein der Behörden und des Gestaltungsbeirats. Christoph Fuchs, ÖVP-Klubobmann und Wirtschaftskammer-Bezirksleiter, spricht von einem „schleichenden Prozess der Abwanderung. Betriebe, die im Nahbereich der Stadt waren, gehen ins grenznahe Oberösterreich, wo man sie mit Handkuss aufnimmt. Der Office-Sektor, Dienstleister, Werbeagenturen, Firmen, die absolut urbane Strukturen benötigen und gut mit dem Wohnen verträglich sind, werden in flächenfressende Areale vertrieben.“ Eine aktive Bestandspflege sei so gut wie nicht vorhanden.

Flaute bei Grundstücken

Das Wirtschaftsservice der Stadt, eine Untereinheit des Zivilrechtsamts, hat keine Daten über Betriebsansiedlungen. Die Dynamik sei seit der Finanzkrise schwach. Zudem herrscht eine lokale Flaute bei Gewerbegrundstücken. Zum Kauf gefragt sind „Größen von 2000 bis 2500 Quadratmetern, ein gewerblich geprägtes Umfeld mit guter Lkw-Zufahrt, Hallen, die sich für Produktionszwecke eignen“, so die aktuelle Marktanalyse der Immobilienkanzlei Hölzl & Hubner. Hier bestehe ein „starker Nachfrageüberhang“. Geschäftsführer Wolfgang Maislinger (siehe Foto auf der Titelseite): „Wir betreuen aktuell 15 Firmen. Produktionsbetriebe, Handwerker, Dienstleister und Logistiker suchen händeringend nach Flächen, aber es ist sehr schwierig, etwas Passendes zu finden. Selbst wenn Sie heute versuchen, in Wals, Bergheim oder Eugendorf Flächen zu finden, scheitern Sie. Wenn nicht irgendwo eine Firma in Konkurs geht oder wegsiedelt, finden Sie nichts.“ Dazu eine Zahl: 2013 wurden gerade einmal neun Gewerbegründe verkauft.

Zehn-Jahres-Planwirtschaft

Der Mangel ist hausgemacht. So mutet die Bedarfsermittlung nach dem Raumordnungsgesetz planwirtschaftlich an: Ausgehend vom Räumlichen Entwicklungskonzept 2007 (REK) wurde ein betriebliches Flächenpotenzial von 92 Hektar ermittelt. Zur Widmung erlaubt sind laut dem Zehnjahresplan 33 Hektar. Tatsächlich bis Juli 2016 als Gewerbebauland gewidmet wurden 20,7 Hektar.

Der Gemeinderat hat das Angebot noch zusätzlich verknappt: Von 2008 bis 2015 wurden 5,8 Hektar Gewerbe- in Wohnbauland umgewidmet. In bestehenden Gewerbegebieten (Fürstallergasse, Robinigstraße, Bachstraße, Guggenmoosstraße, Kleßheimer Allee, Alte Schranne am Ginzkeyplatz) entstanden so 164 Sozialwohnungen. Im Büro von Planungsstadtrat Johann Padutsch spricht man von „Brachflächen, die niemand gekauft hat, weil der Preis viel zu hoch war“. Auch in Schallmoos und an der Vogelweiderstraße gebe es noch solche „Schandflecken, wo die Eigentümer mit Dollarzeichen in den Augen auf die Umwidmung warten“, weiß Klubchef Christoph Fuchs. SPÖ-Gemeinderat Michael Wanner hat im Ressort Padutsch ermittelt, dass 8970 Quadratmeter in die Grünlanddeklaration aufgenommen, aber nur 575 Quadratmeter herausgetauscht wurden. Den Grünen seien Arbeitsplätze in Wahrheit egal, sagt man in der SPÖ.

1000 Euro für Gewerbebauland

Im Verkäufermarkt steigen die Preise. Peter Kopp, Leiter des Wirtschaftsservice: „Die wenigen bestehenden Baulandreserven werden – wenn überhaupt – zu horrenden Preisen angeboten. 800 Euro je Quadratmeter sind keine Seltenheit.“ Tatsächlich werden entlang der Einzugstangenten bereits 1000 Euro bezahlt, in Nebenlagen im Schnitt 350 Euro, so Hölzl & Hubner. Die Innsbrucker Bundesstraße als Tor nach Deutschland ist solch ein teurer Businessboulevard mit Autokonzernen, Lebensmittelketten, Wirtschaftskanzleien.

Der Salzburger Makler Gerhard Grosschädl weiß von „sicher 20 Unternehmern, die liquid sind und gern etwas kaufen würden, auch zur eigenen Pensionssicherung. Der Markt wächst aber in Richtung Mietimmobilien, weil die Bauern keine Substanz mehr vergeben wollen.“ Demnächst werde ein Baurechtsvertrag für einen 6000 Quadratmeter großen Gewerbegrund unterschrieben. Pacht im Monat: 6831 Euro. So hat das Frauenkloster Nonnberg seit jeher gewirtschaftet und den Besitz erhalten.

Lengau – die Boom-Gemeinde. Betriebe aus Salzburg zieht es nach Lengau (OÖ)

Die Gemeinde Lengau knapp hinter der Landesgrenze zu Oberösterreich hat bereits sechs Betriebe aus Salzburg abgeworben: Lash & Lift (Hebetechnik), Motion06 (Fördertechnik für Flughäfen, Logistik), KS Pharma (pharmazeutische Präparate), HSR Heutrocknung, Lugstein Haustechnik und zuletzt Autoteile Klein. „Das sind 250 neue Arbeitsplätze“, sagt SPÖ-Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Peter Rippl stolz. Palfinger ist ohnedies seit Jahren mit 800 Mitarbeitern am Standort.

Der Boom ist dem bekannt pragmatischen Zugang der Oberösterreicher zum Wirtschaften zu verdanken. Rippl hat mit den Gemeinden Lochen, Straßwalchen und Neumarkt ein interkommunales Betriebsgebiet gegründet. Freilich: Es gibt flaches Land in Hülle und Fülle. Aber der Sozialdemokrat Rippl hat ein Serviceverständnis, das Salzburg fremd ist. Interessenten steckt er die gewünschte Fläche schon einmal genau ab – da ist die Halle, hier die Zufahrt.

Auto Klein habe in Lengau 12.000 Quadratmeter um günstige „53 Euro plus 15 Euro Infrastrukturabgabe“ erworben, so Rippl. Die Gemeinde prosperiert. Der Kindergarten ist gratis, man hat einen tollen Fitnessparcours errichtet. Selbst Häuslbauer weichen von Salzburg nach Lengau aus, wo der Grund mit 75 Euro je Quadratmeter fast geschenkt ist. Und man fährt der Arbeit nach: 1600 pendeln aus, auch in die Stadt, 1005 pendeln nach Lengau.

Sonja Wenger

Titelfoto: Marco Riebler