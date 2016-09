Wer hinüber will, muss warten – oder riskieren

Fürstenweg: Die Querungshilfe an der Alpenstraße ist vielen zu wenig

Fünf Minuten Wartezeit können lang sein. Für Radfahrer und Fußgänger, die vom Fürstenweg kommend die Alpenstraße queren wollen, ist das keine Seltenheit. „Fast lebensgefährlich“ sei dieses Unterfangen, schreibt SF-Leser Alfred Unterberger.Er fordert, wie viele andere, eine Ampel an dieser Gefahrenstelle. „Das würde den meist zu schnellen Verkehr auf der Alpenstraße verlangsamen und ein gefahrloses Überqueren ermöglichen“, meint Unterberger.

Aber auch für Autofahrer kann die Kreuzung heikel sein. Wer vom Fürstenweg stadteinwärts fahren möchte, muss wegen eines Linksabbiegeverbots erst in Richtung Anif bis zum Gelände der Firma Maco fahren, um dort umzudrehen. „Vor allem während der Hauptverkehrszeit ist das fürs Abbiegen nötige rechtzeitige Einreihen in zweiter Spur auf der Alpenstraße kein einfaches Unterfangen“, spricht Alfred Unterberger vielen Autofahrern aus der Seele.

Von der Politik angedacht wurde an dieser Stelle vom Kreisverkehr bis zur Ampel schon vieles. „Die Kreisverkehr-Pläne wurden aus Kostengründen verworfen, aber auch weil man den Fürstenweg nicht überbewerten und so eine starke Querverbindung schaffen wollte“, sagt Martin Eckschlager vom Amt für Stadtplanung und Verkehr.

„Wir wollen keinen Stau produzieren“ Kurt Heimer

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit forderte vor Jahren nach einer Untersuchung eine Ampel. Was vom Land abgelehnt wird. „Eine Ampel ist wegen des geringen Verkehrsaufkommens am Fürstenweg nicht notwendig. Außerdem wollen wir in der Alpenstraße keinen Stau produzieren“, sagt Kurt Heimer, Leiter der Landesstraßenverwaltung. Er verweist auf die Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger, die Anfang des Jahres errichtet wurde.

Thomas Strübler

Foto: Strübler