Drei Dinge, die ich beim Autofahren hasse

Für viele Menschen ist das Auto Luxus. Für mich nicht. Ich bin durch meine körperliche Beeinträchtigung darauf angewiesen.

Ich fahre damit zu Terminen, zu Freunden oder das eine oder andere Mal auch nur, um die Gegend zu erkunden.

Ich fahre aber sehr gerne. Manchmal Hunderte Kilometer an einem Stück, das macht mir nichts aus. Mein Auto ist eine Wohlfühloase mit vielen Extras. Beim Fahren kann ich Musik hören, über Sachen nachdenken oder längere Telefonate führen – der Bluetooth-Technik sei Dank.

Ich würde mich als sehr guten Autofahrer bezeichnen, der eine gewisse Gelassenheit in all den Jahren auf den Straßen entwickelt hat. Die Staus in Salzburg regen mich schon lange nicht mehr auf. Ich habe akzeptiert, dass die Salzburger Politik unfähig ist, dafür Lösungen zu finden. Vielmehr ärgern mich auf den ersten Blick kleinere Dinge. Wenn jemand auf einer dreispurigen Autobahn ständig auf der mittleren Spur dahintuckert und damit den Verkehrsfluss einschränkt.

Das Reißverschlussprinzip begreifen auch nur die wenigsten, denn der oder die, der/die nach den Regeln ganz nach vorn fährt, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln, wird meistens mit einer abwertenden Handbewegung oder einem Hupen bedacht – ich schüttle dann nur den Kopf.

Aber am schlimmsten sind jene Fahrer, die beim Verlassen des Kreisverkehrs nicht blinken und den Verkehr aufhalten. Ich frage mich dann, warum sie diese kleine Bewegung mit der linken Hand nicht machen. Vielleicht nur aus Unbedachtheit oder vielleicht ist es doch Ausdruck einer egoistischen Gesellschaft, in der die Wurstigkeit immer mehr zunimmt.

Harald Saller