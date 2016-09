Streicheln statt melken: Bauern setzen auf Erlebnis

Um nicht länger vom Milchpreis abhängig zu sein, hat sich eine junge Bauernfamilie mit der Erlebnispädagogik ein zweites Standbein geschaffen.

Andreas Gfrerer steckte vor drei Jahren in einem Dilemma. Der Jungbauer vom Reitsamerhof in Grödig sah wie viele andere im konventionellen Milchgeschäft kein Auslangen mehr. Er wollte aber die Landwirtschaft erhalten – immerhin befindet sich der Hof seit mehreren Hundert Jahren im Besitz seiner Familie.

Also musste eine zusätzliche Schiene her. Die fand er mit seiner Frau Veronika in der Erlebnispädagogik. Was irgendwo nahelag: Denn die junge Frau ist ausgebildete Kindergärtnerin und Zoologin, ihr Mann arbeitet als Tierpfleger im nahen Zoo. Dort kauften sie ein paar Alpakas und begannen, Wanderungen mit den Vierbeinern anzubieten. Das Geschäft lief gut an und die „Streicheltiere“ wurden mehr.

Heute stromern Zwergziegen, ebensolche Schafe und Ponys über den Hof. Selbst einige Kühe sind im Miniformat, zugeschnitten auf den Umgang mit den kleinen Besuchern, die hier an Workshops, Führungen und saisonalen Veranstaltungen teilnehmen oder ihren Geburtstag auf dem Bauernhof feiern.

Alpaka sind in der Haltung weniger aufwändig als Großtiere

Jungbauer Andreas nennt das neue Standbein eines, „das wir heute unbedingt brauchen, wenn wir den Hof erhalten wollen“. Und das in Zukunft noch wichtiger wird. Der Vorteil liegt auf der Hand. Sie sind mit ihrem Programm unabhängiger von Außenfaktoren – wie dem Milchpreis. Die Preise im Segment der Erlebnispädagogik gestalten sie selbst, was sie freier macht.

Und der Aufwand sei verglichen mit jenem in der Milchwirtschaft viel geringer. Ein Alpaka frisst sechs Kilo Heu am Tag, eine Kuh 130 Kilo Gras. Um das Futter der Großtiere zu sichern, braucht es Boden und Maschinen. Das kostet. „Um allein mit der Milchwirtschaft über die Runden zu kommen, hätten wir vergrößern müssen. Mehr Tiere kaufen, den Stall ausbauen und Felder pachten. Investitionen, die sich nie rechnen würden“, sagt der Bauer.

Bleibt die Leidenschaft für den Beruf. „Wir wollen unsere Tiere ja möglichst artgerecht halten. Was bei der Massentierhaltung mit 100 Milchkühen im Stall einfach nicht in dem Maß möglich ist“, sagt Andreas, der sich und seine fünfköpfige Familie plus Eltern auf einem guten Weg sieht.

Heute blieben den Bauern oft nur zwei Optionen, sagt er: entweder sie geben auf oder sie preschen vor und setzen komplett auf Effizienz. Die Gfrerers haben eine dritte Möglichkeit aufgetan. Und leben gut damit.

Von Sigrid Scharf