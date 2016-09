Ehemalige prominente SPÖ-Politiker: Schulden bei der Partei

Bis zu 49.000 Euro. Streit um offene Parteisteuern und Mieten.

Rund um (ehemalige) prominente SPÖ-Politiker liefen hinter den Kulissen Konflikte um Geld, Ehre und nicht gehaltene Versprechen, die dem „Fenster“ nun bekannt wurden.

Vor der Nationalratswahl im September 2013 bat die frühere Landeshauptfrau und Parteivorsitzende Gabriele Burgstaller den langjährigen Salzburger Nationalratsabgeordneten Stefan Prähauser um einen Gefallen. Prähauser möge sein Mandat an den Stadt-Kandidaten Johann Maier abtreten. Maier hatte im März 2013 sein Mandat an Norbert Darabos abtreten müssen, als dieser als Verteidigungsminister aus der Regierung flog. Prähauser habe zwar nicht geglaubt, „dass wir so viel reißen werden“, sagt ein Zeitzeuge, aber er habe aus Parteiräson verzichtet – und weil die Wiener Granden um Werner Faymann mit ihm eine Vereinbarung trafen, die Prähauser reizte.

Prähauser trat Mandat ab

Der Walser Abgeordnete sollte nach seiner politischen Laufbahn von der Bundesregierung zum Vorsitzenden der Bundesheerkommission ernannt werden. Prähauser war langjähriger SPÖ-Wehrsprecher und NATO-Delegationsleiter. „Er hat diese Aufgabe immer gemocht. Das hat ihn einfach gefreut“ (der Zeuge). Die Funktion sollte auch den finanziellen Verzicht abgelten, den Prähauser durch sein vorzeitiges Ausscheiden erlitt: 34.000 Euro brutto aus vier Entschädigungen als Abgeordneter sowie 149 Euro Pensionsverlust pro Monat, wie Prähauser der Partei vorrechnete. Zudem stellte Landesparteikassier Prähauser die Bedingung, dass Johann „Jacky“ Maier seine Schulden bei der Partei bezahlen müsse. Der Deal wurde vom damaligen Bundesgeschäftsführer und dem Klubchef unterschrieben.

Wiener Granden brachen den Deal

Aber nur Prähauser hielt ihn ein. Maier saß vier Monate im Parlament, die SPÖ verlor. Chef der Heereskommission wurde der Nationalratsabgeordnete Otto Pendl, der im Gegensatz zu Prähauser auf die Berufsheer-Position umschwenkte, die von Michael Häupl und Faymann vorgegeben wurde – und expliziter Zeuge war, als die Vereinbarung mit Prähauser im SPÖ-Parlamentsklub unterzeichnet wurde. Prähauser bestätigt den Vorgang: „Sie haben gesagt, super, klass, mach das. Dann haben sie das Gesetz geändert, dass nur mehr ein amtierender Parlamentarier Chef der Heereskommission werden kann.“ Maier habe 25.000 Euro Parteiabgaben offen gehabt und über einen Kredit bezahlt, so Prähauser. Offen seien noch 4000 Euro an Parteisteuern für die vier Monate des Mandatswechsels und 20.000 Euro Mietschulden.

Maier: „Von Mietschulden weiß ich nichts“

Johann Maier reagierte nach Redaktionsschluss der Printausgabe und erklärte: „Es stimmt, dass sie damals gesagt haben, ich soll meine Parteischulden bezahlen. Die Parteisteuer ist sehr viel, pro Monat über 1000 Euro. Ich habe mit meinen Ersparnissen alle Parteiabgaben bezahlt, das waren keine 25.000 Euro. Der Parteivorsitzende Walter Steidl hat mir das schriftlich bestätigt.“ Den Kredit habe er damals für den Wahlkampf aufgenommen. Jeder Abgeordnete verwende dafür auch eigenes Geld. Von Mietschulden wisse er nichts, sagt Maier. „Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe nie eine Mahnung bekommen, nie eine Vorschreibung.“

Untermieter im Renner-Institut

Maier und Prähauser hatten in einem Gründerzeithaus an der Auerspergstraße zunächst ein gemeinsames „Bürgerbüro“. Die Miete wurde von Prähauser an den Hausbesitzer überwiesen. Als Prähauser ausschied, wanderte Maier in ein Büro im obersten Stock, den das SPÖ-Renner-Institut gemietet hatte. Landesparteikassier Stefan Prähauser zum SF: „Als sie wollten, dass ich gehe, wollte ich sehen, was offen ist. Der Buchhalter hat mir das dann gezeigt: Es waren die Parteisteuer und die Miete. Ich habe mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass die Miete zu bezahlen ist. Ich schließe nicht aus, dass das unter Burgstaller dann anders gehandhabt wurde.“ Jeder Nationalratsabgeordnete erhalte eigens dafür Verfügungsmittel, um Bürokosten und Mitarbeiter zu bezahlen.

Meisl stoppte Zahlung

Auch der ehemalige SPÖ-Landtagsklubchef und Kuchler Ex-Vizebürgermeister Roland Meisl bezahlte einige Monate lang keine Parteisteuer. Meisl fiel unter ein internes Statut der SPÖ, wonach Klubvorsitzende ein „unechtes“ Berufsverbot haben – ähnlich den Mitgliedern der Landesregierung und des Stadtsenats, für die ein gesetzliches Berufsverbot gilt. Im Gegenzug dafür wird die Parteisteuer um 20 Prozent vermindert (die Abgabe beträgt zwölf Prozent vom Bruttogehalt). Bei Meisl wurde diese Regelung allerdings nicht angewendet. Meisl: „Man hat das mir gegenüber vergessen oder nicht kommuniziert. Das ist dann auf die Tagesordnung gekommen, man hat das noch einmal gerechnet.“ Die von ihm einbehaltene Parteiabgabe von „weniger als 4000 Euro“ (Meisl) habe sich mit dem ermittelten Betrag aufgehoben. Er habe für den Politikeramt im Landtag seine Stelle als Rechtsabteilungsleiter einer Baufirma in Seekirchen aufgegeben. „Als wir nach der letzten Wahl das Grundmandat im Pongau verloren haben, hatte ich keinen Job mehr und war abhängig, dass der Parteivorstand mir ein Mandat gibt. Als Politiker hast du nur für die nächsten fünf Jahre ein Einkommen.“

Der vom SF befragte neue SPÖ-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes meinte, er müsse die strittigen Punkte intern erst abklären. Er wisse aus eigener Anschauung davon nichts. Jedenfalls wolle er „eine menschliche Lösung“ finden.

Sonja Wenger