Die stille Seite des Hochfelln

Ein lohnendes Ziel in Bayern.

Wie viele andere Gipfel in der Region ist auch der 1664 Meter hohe Hochfelln via Seilbahn erschlossen. Die Bahn und natürlich auch die Gastwirtschaft direkt neben dem Gipfel bringen an schönen Tagen einiges an Besuchern. Auf der der Seilbahn abgewandten Südseite wird es freilich rasch ruhiger. Das gilt erst recht für die Nebengipfel Strohnschneid, Weißgrubenkopf, Gröhrkopf und Haaralmschneid. Letztere ist mit ihrer 300 Höhenmeter messenden Südflanke vor allem den Skitourengehern ein Begriff. Die Haaralmschneid ist mit ihrer Sicht bis in das Glockner- und Venedigergebiet und zum Wilden Kaiser aber auch im Sommer ein sehr lohnendes Ziel.

Ausgangspunkt

Parkplatz beim Gasthof Brand (725 m). Zufahrt über den Freizeitpark Ruhpolding Richtung Urschlau.

Route

Vom Gasthof Brand auf der Straße nach Westen (eine große Kehre) zum Butznwirt und parallel zum Nesselauer Bach zur gleichnamigen Alm. Hier beginnt ein nicht markierter, aber gut sichtbarer Steig, der zuerst taleinwärts und dann auf den Ostrücken des Gröhrkopfs (1562 m) führt. Das Kreuz steht dann ein wenig weiter südlich. Vom Gröhrkopf geht man entlang eines Steigleins nach Süden bergab, um einen Felsaufbau rechts herum und aus einer Scharte durch den Wald hinauf auf die Schneide. Wenige Schritte nach links (Osten) zum Kreuz der Haaralmschneid (1595 m).

Abstieg über die Wiesenflanke zu den Haaralmen nach Süden und entlang der Almzufahrt zum „schönen Fleck“ (1005 m, Wegweiser). Von hier auf der Forststraße (Wegweiser „Brand“) über den Weiler Gruttau (Wegweiser) und den Märchenwald retour nach Brand.

Variante

Etwas anspruchsvoller ist die Überschreitung vom Gröhrkopf nach Norden zum Weißgrabenkopf und auf den Hochfelln. Vor allem der Abstieg vom Weißgrabenkopf ist wegen des mürben Gesteins etwas heikel. Abstieg vom Hochfelln über die Farnbödenalm oder die Thoraualm retour (1100 Hm, 5,5 h).

Hier können Sie die Route als PDF downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Bergwanderung. Teilweise nicht markiert, aber einfache Orientierung. Gesamt 1000 Höhenmeter und 4,5 Stunden.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, Stöcke angenehm.

Karten: AV-Karte Nr. BY18, „Chiemgauer Alpen Mitte – Hochgern, Hochfelln“, 1:25.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „85 neue Tagesrundtouren“, Verlag Pustet, Salzburg 2016.

Einkehr: Butznwirt