Wenn das Kreuzweh nicht mehr weggeht

Ärzte schicken Patienten inzwischen auch zu Osteopathen. Umstritten sind „Wunderwuzzis“ – für viele aber die letzte Hoffnung.

„Es tut narrisch weh.“ Mit diesen Worten beschreibt Brigitte Puttinger (69) ihren ständigen Begleiter: Rückenschmerz. Seit einem Jahr peinigt der sie Tag und Nacht. Wie es weitergeht, weiß die Salzburgerin noch nicht.

„Ich war beim Hausarzt, beim Neurologen, habe Infusionen, Schmerzmittel und Elektrobehandlung bekommen und gehe zur Gymnastik und Massage, aber es hilft alles nichts.“ Vor 20 Jahren sei sie schon einmal an den Bandscheiben operiert worden. „Jetzt wieder operieren ist laut Ärzten nicht angezeigt“, sagt die Pensionistin. Und meint nachdenklich: „Wie es aussieht, muss ich mit dem Schmerz weiterleben.“

Krankenstände wegen Rückenleiden explodieren

Wie Puttinger leiden immer mehr Menschen an Rückenschmerzen – der derzeit zweithäufigsten Ursache für Krankenstände in Salzburg (Rang eins: Atemwegserkrankungen). Laut Gebietskrankenkasse (GKK) explodierte die Zahl der Krankenstandsfälle wegen Rückenbeschwerden bei den unselbstständig Beschäftigten von 19.000 (im Jahr 2005) auf rund 28.000 im Vorjahr. Hinzu kommen Zigtausende Pensionisten wie Puttinger, Hausfrauen, Unternehmer, Bauern – das Problem ist also um ein Vielfaches größer.

Bis Betroffene die richtige Hilfe erfahren, vergehen oft Monate. Das bestätigt der erfahrene Hausarzt Hannes Bacher aus Wals: „Zu mir kommen Patienten, die bereits sieben bis zehn Therapeuten konsultiert haben.“ Viele von ihnen hätten von vornherein wenig Vertrauen in die Schulmedizin. „Die wollen sich nur noch mürrisch eine Zweitmeinung einholen“, schildert der Salzburger Orthopäde Christoph Thaler.

Die Behandlung von Rückenproblemen ist in den vergangenen Jahren ein breites und für Patienten verwirrendes Geschäftsfeld geworden. Neben Orthopäden und Neurologen bieten Physiotherapeuten, Masseure und Osteopathen ihre Dienste an.

„Alles hat seine Berechtigung, wenn der Mensch daran glaubt.“

„Es hat alles seine Berechtigung, wenn der Mensch daran glaubt“, sagt Bacher. „Aber: Es wird auch Schindluder getrieben.“ Sein Verständnis ende bei einer Atlastherapie um 180 Euro die Stunde. Das seien oft „selbst erklärte Spezialisten“, die versuchten, den ersten Halswirbel einzurenken. Es müsse einem einfach klar sein, dass ein Masseur nicht die Ausbildung habe, einen Wirbel einzurenken, und sogenannte Wunderheiler oft nicht die Voraussetzung hätten, jemanden korrekt zu behandeln. Thaler spricht von medizinischen Masseuren, deren Ausbildung acht Wochen dauere und die dann anfingen, „im Graubereich zu werken“.

Trotzdem gibt es Menschen, die das Unmögliche schaffen sollen, wie Patienten berichten. Derzeit kursieren Geschichten über einen Mann im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich, der mit vermeintlichen Zauberhänden schwere Rückenleiden wieder hinbekommt. Der Zulauf ist enorm. Auf eine Anfrage des „Salzburger Fensters“ wollte besagter „Therapeut“ aber nicht antworten. Sonst würden ihm noch mehr Leute die Tür einrennen, ließ er der Redaktion ausrichten.

Der Patient soll im Mittelpunkt stehen

Dafür stimmen seine Patienten Lobgesänge auf ihn an. Sylvia B. (43) hatte wegen eines Bandscheibenvorfalls vier Monate extreme Rückenschmerzen. „Auf manche Spitalsuntersuchungen musste ich zwei Monate warten. In der Zeit halfen weder die Schmerz- noch die Physiotherapie“, schildert die Salzburgerin. Als sie vor Schmerz nicht mehr schlafen konnte und Freunde von dem „Therapeuten“ erzählten, ging sie einfach hin. „Er hat eine Viertelstunde an meiner Wirbelsäule gerubbelt und ich war schmerzfrei. Nach vier Monaten. Ich habe vor Freude geweint“, so B.

Etablierte Ärzte wie Bacher und Thaler verteufeln alternative Therapien nicht. „Gefährlich wird es dann, wenn Leute glauben, dass sie allein den Stein der Weisen gefunden haben“, sagt Thaler. Er selbst arbeitet eng mit einem Osteopathen zusammen, die beiden schicken sich Patienten hin und her, je nachdem was diese brauchen: „So soll es auch sein: nämlich, dass der Patient im Mittelpunkt steht.“ Netzwerken ist beim Rücken so wichtig wie nirgendwo sonst, heißt es in Medizinerkreisen.

Der Dialog mit den Ärzten ist unverzichtbar

Der Dialog mit den Ärzten sei auch sehr im Sinne seiner Berufsgruppe, sagt Ortwin Schuster, er ist Osteopath in Salzburg-Parsch. Anders als die klassische Physiotherapie, die lokal behandelt, wähle die Osteopathie einen globaleren Zugang. Man wolle die Ursache erforschen. Nicht nur Muskeln, Faszien und Knochen stünden im Fokus, sondern auch Organe und das cranio-sacrale System. Nicht abdrängen lassen will er sich auf die esoterische Schiene, die Osteopathie – Schuster bezeichnet sie als „angewandte Anatomie“ – orientiere sich an klaren physikalischen Kriterien.

Wer zum Osteopathen geht, braucht eine Zuweisung vom Arzt. Wissenschaftlich anerkannt ist das Fach, anders als im angloamerikanischen Raum, in Österreich bis dato nicht. Das heißt: Die Behandlung (70 bis 130 Euro die Stunde) ist privat oder über eine private Zusatzversicherung zu bezahlen.

Die GKK zahlt dafür nichts. Um dem wachsenden Problem Rückenschmerz zu begegnen, richtet sie ihrerseits nun erstmals sechs Kassenstellen für physikalische Medizin ein. „Wir behandeln Rückenschmerzen konservativ, also ohne OP“, erklärt Ärztin Marion Reinitzhuber, die seit Juli eine solche Praxis betreibt. Schwerpunkte sind aktive Übungen mit Patienten sowie Strom- und Wärmebehandlungen. Der Andrang ist groß. Ihre Erfahrung: Viele Menschen achten erst dann auf ihren Rücken, wenn er wehtut. Besser wäre, ihn regelmäßig und vorsorglich zu „pflegen“.

Fünf Tipps für den Rücken

Dr. Marion Reinitzhuber (physikalische Medizin) rät:

-Bewegung in den Alltag bringen: kurze Wege gehen.

-Am Bildschirm: ergonomische Körperhaltung.

-Die Wirbelsäule ist für aufrechte Haltung geschaffen.

-Sanfter Sport: Nordic Walking, Schwimmen, Yoga.

-Kinder sollten sich möglichst viel bewegen.

100 Jahre Physiotherapie

Anlässlich des Jubiläums findet am Samstag, 23. September, eine Festveranstaltung im Audimax der Fachhochschule Puch-Urstein statt – ab 17 Uhr mit interaktiven Stationen, an denen Besucher Tipps und Übungen zur Rückengesundheit vorgestellt bekommen.

Von Sabine Tschalyj und Sigrid Scharf