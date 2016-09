Gymnasium: Der Druck erschöpft die Kinder

In den AHS kippt das Leistungsprinzip in einen überfordernden Prüfungswahn.

Jeder zweite AHS-Schüler (53 Prozent) fühlt sich durch die Leistungsanforderung im Gymnasium „chronisch belastet“. Das ist der österreichische PISA-Befund 2003 und 2006, bei dem Schüler anonym befragt wurden. Auch Mütter, Schülervertreter und engagierte Pädagogen kritisieren, dass das Leistungsprinzip in den Gymnasien zunehmend in eine inhumane Richtung kippt (siehe Interview auf dieser Seite). Das „Fenster“ hat AHS-Schüler selbst befragt – und Schilderungen erhalten, die bei den Verantwortlichen eigentlich die Alarmglocken läuten lassen müssten.

Kinder im Dauertestmodus Die Kinder stellen den Leistungsgedanken keineswegs infrage. „Ich finde es okay, wenn die Lehrer sagen: Lern das“, meint die elfjährige Lisa (wir haben alle Namen aus Schutzgründen verändert). Lisa hat gute Noten und geht gern in die Schule. Als überfordernd erlebt sie aber, wenn Tests, Schularbeiten, Lernzielkontrollen, Leistungsüberprüfungen, Hausaufgaben und Literaturstudium in geballter Ladung daherkommen. „Wenn ich in einer Woche drei Schularbeiten, Tests und noch eine Lernzielkontrolle habe, wird mir das zu viel“, sagt Lisa. Dann hat sie das Gefühl, „dass alle mich unter Druck setzen“. Einmal bat die Klasse einen Lehrer, seinen wöchentlichen Test nicht noch zwischen zwei Schularbeiten-Termine einzuschieben. Es tue ihm leid, man sei im Gymnasium, meinte der Pädagoge.

Kinder im Dauertest-Modus

Eine Mutter empfindet es so, „als würden die Kinder im Dauertestmodus laufen“. Ihr Sohn, ein Elfjähriger, lernte in der Volksschule im Nu Lesen und Rechnen. Auch im Gymnasium erledigt er die Hausaufgaben selbstständig. Im akuten Prüfungsstrudel breche er aber schon einmal zusammen. „Er weint dann, ist verzweifelt“, schildert die alleinerziehende, berufstätige Mutter. Die Erschöpfung der Kinder zeigt sich am Schulende recht deutlich. Über die Ferien erholen sich die meisten wieder.

Ein Drittel scheitert

Der deutsche Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort warnt vor einem unbarmherzig durchgezogenen Leistungsprinzip. Das Gymnasium sei zum „Prototyp“ dieses Phänomens geworden. Vor ihm säßen Jugendliche, die sagten: „Ich kann nicht mehr“, berichtet der ärztliche Direktor zweier kinderpsychiatrischer Kliniken in Hamburg („Burnout-Kids“, Knaur, 2016). Statt elitärer Bildung produziere man so nur das Gegenteil: Leistungsabfall und Rückzug. In der Stadt Salzburg wechseln 40 Prozent der Volksschüler auf eine der 13 AHS – von diesen rund 2000 Kindern scheitert jedoch ein Drittel (33,5 Prozent) bereits in der Unterstufe (Bildungsbericht Land Salzburg 2016). Wenn sie in die Pflichtschule zurückkehrten, seien sie oftmals „gebrochene Kinder, die jeden Glauben an sich verloren haben“, weiß Jutta Kodat, Schulamtsleiterin im Magistrat Salzburg. Die Schulbürokratie nennt diese Kinder „Rückfluter“.

Die 16-jährige Gymnasiastin Sarah wird heuer eine Klasse wiederholen, um diesem Schicksal zu entgehen. Die Schule bereitet ihr Stress. „Am Sonntag, wenn du weißt, dass die Schule wieder losgeht, kriegst du Bauchweh oder Angst. Die Lehrer schauen in der sechsten Klasse nur mehr darauf, was man zur Zentralmatura können muss. Wir haben jedes Thema ziemlich schnell und ungenau durchgenommen. Im Endeffekt hat die ganze Klasse Nachhilfeunterricht nehmen müssen.“ Sie habe aus Zeitmangel alle Hobbys aufgegeben, Freundinnen verloren.

Immer mehr, immer früher

Die Wahrnehmung, dass „man im Gymnasium heute in der ersten Klasse lernt, was früher Stoff in der vierten war“ (eine Mutter), wird von einem jungen AHS-Absolventen bestätigt. Paul Pumsenberger, Sprecher der SPÖ-nahen Aktion kritischer Schüler_innen: „Es wird immer mehr verlangt. Jüngere Schüler müssen Dinge komplexer behandeln, als es ihrem Alter entspricht. Es geht um Limits, Module, Bausteine.“ Seinen Ausdruck finde das in detailversessenen, teilweise unverständlichen Lehrbüchern.

„Erklärte den Stoff schlecht“44 Prozent der Schüler bemängelten bei PISA aber an den Lehrern: „erklärte den Stoff schlecht“; „ging zu schnell vor“; „benotete mich ungerecht“. Ganz schlimm ist es, bloßgestellt oder übersehen zu werden: „machte mich vor der Klasse lächerlich“, „ignorierte mich“ oder „nörgelte an mir herum“. Auch die Tempo-Hetze – von manchen Pädagogen als disziplinierendes Mittel eingesetzt – überfordert Kinder und macht Angst. Salzburgs AHS-Landesschulsprecher Marcel Kravanja: „Viele Schüler haben im Gymnasium Angst vor Lehrkräften, dem Stoff und den Prüfungen. Mathematik ist so ein Angstfach. Bei Tests kriegen die dann Stresszustände, Panik und Blockaden. Die lernen bis spät in die Nacht, bringen den Test aber nicht auf die Reihe.“

Einser-Kinder und Gene

Claudia Dörring, Direktorin im Christian-Doppler-Gymnasium, sagt, dass auch die Lehrer unter Druck stünden. „Die müssen ihre Note belegen können, da sind seitenweise Aufzeichnungen zu führen.“ Obwohl Noten gar nicht so oft beanstandet würden. An ihrer Schule versuche man die Test- und Schularbeiten-Tage zu entzerren, so die Schulleiterin.

Ob man leicht lernt, entscheiden auch die Gene. AHS-Schülerin Lena, 16, hat nur Einser. „Das ist manchmal auch ein bisschen doof, weil alle sagen: Mein Gott, voll schwer, so furchtbar. Ich selber finde Lernzielkontrollen besser als Tests. Der Stoff ist weniger und man lernt ständig mit.“

Sonja Wenger

Karikatur: Gerhard Buchegger

Glattauer: „Wir brauchen wohlwollende Lehrer“

Lehrer Niki Glattauer ist Autor mehrerer Bestseller („Der engagierte Lehrer und seine Feinde“; „Die Kinder schmoren in ihrem eigenen Saft“).

Herr Glattauer, kippt der Leistungsgedanke im Gymnasium?

Mit PISA haben wir angefangen, die Schule zu Tode zu testen und zu Tode zu überprüfen. Am Ende sind die Kinder und deren Eltern die Armen. Aber davor werden die Lehrer karnifelt von den Schulbehörden – und die von der Politik. Die Zeit für die Schüler, für den Beziehungsaufbau fehlt. Wir müssen aufhören mit dieser Testitis, diesem Dokumentationswahn.

Vieles liegt am Lehrer.

Ob die Lehrer die Kinder zuschütten mit Tests und Hausaufgaben, liegt durchaus in ihrer Kompetenz. Man muss auch nicht in der zweiten, dritten Klasse nur noch Textsorten mit Wortlimits machen, nur damit die Kinder die Zentralmatura schaffen. Das ist verheerend.

Eltern beklagen ein Zuviel von allem.

Im Halbtagsgymnasium sollen die Schüler zuerst sechs Stunden in der Schule büffeln und dann zu Hause. Das ist unzumutbar. Natürlich muss man üben. Aber in den meisten Familien arbeiten die Eltern untertags oder können auch gar nicht helfen. Wir brauchen wieder mehr Gemeinschaftlichkeit, wohlwollende Lehrer und mehr Respekt.