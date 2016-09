Der Finanzminister bestätigt: Öffis unzumutbar

In Salzburg dreht sich derzeit (fast) alles um das Thema Verkehr. Aus diesem Anlass wirft die Fenster-Redaktion in diesen Wochen einen kritischen Blick auf ihr eigenes Mobilitätsverhalten. Diese Woche ist Redakteur Thomas Strübler an der Reihe.

Natürlich ärgere ich mich, wenn ich auf der Fahrt zur Arbeit von Faistenau ins Pressezentrum im Stau stehe. Selbstverständlich weiß ich, dass ich selbst mein Quäntchen zum Stauwahnsinn beitrage. Und natürlich gibt es auch jene, die sogar aus Faistenau mit dem Fahrrad in die Stadt zur Arbeit fahren. Ich nicht.

Mein schlechtes Gewissen hält sich allerdings in Grenzen, da mir selbst der Pendlerrechner des Finanzministeriums bescheinigt, dass eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der Fahrzeit „unzumutbar“ ist.

Allerdings ist es zugegebenermaßen nicht nur die Strecke zur Arbeit, die ich mit dem Auto zurücklege. Es mag paradox klingen, aber sogar die verhältnismäßig kurze Anreise zum Joggen um den Hintersee erfolgt meist im Auto. Mit dem Fahrrad wäre ich in zehn Minuten am Hintersee. Das wäre auch nicht das Problem. Der innere Schweinehund stört sich vielmehr an der wegen der topografischen Verhältnisse doppelt so langen Heimfahrt. Und mal ehrlich: Wer will schon nach einer Laufeinheit noch bergauf heimradeln?

Thomas Strübler