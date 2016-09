Was hat uns bloß so ruiniert: Überforderte Eltern

Handlung:

„Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?“: Während Die Sterne zum Auftakt in ihrem Klassiker aus den 90ern noch ihre filmtitelgebende Frage stellen, überraschen Stella und Markus ihre Freunde beim Abendessen mit der Frohbotschaft, dass sie ein Baby bekommen. Die Reaktion ist verhalten. Die Vorstellungen und Wünsche zu diesem Thema sind unterschiedlich.

Dennoch sind kurze Zeit später auch Ines und Mignon schwanger. Unversehens erleben die drei Hipster-Paare in der Folge eine radikale Veränderung ihres Alltags. Im Geburtsvorbereitungskurs wird der Wellentanz geübt, man streitet über PDA und liest kritische „Zeit“-Artikel über Reiswaffeln. Und (nicht nur) die zunehmend überforderte Stella meint: „Ich will eigentlich nur das alte Leben zurück.“

Inszenierung:

Die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer hat sich mit ihren Filmen „Die Vaterlosen“ und „Gruber geht“ als empathische Chronistin beschädigter Biografien etabliert. Mit „Was hat uns bloß so ruiniert“ gelingt ihr nun eine ungemein präzise Reflexion übers Elternsein im urbanen Hipster-Milieu. Der Ton ist tragikomisch, der Blick desillusionierend. In eingestreuten Interviews erzählen die sechs Erwachsenen über ihre Erfahrungen mit der Elternschaft: „Wenn man keine Kinder hat, redet man ständig über Beziehungen. Wenn man Kinder hat, überhaupt nicht mehr.“ Sir Tralala sorgt mit einer Depri-Version von „I wanna dance with somebody“ für den entsprechenden Soundtrack.

Botschaft:

„Das Kind fängt bei null an. Aber du auch!“, bringt einer der Jungväter seine Situation einmal treffend auf den Punkt.

Der bewegendste Moment:

In der Kinderkrippe diskutieren die Hubschrauber-Eltern minutenlang über die richtige Bewertung von Rosinen. „Das ist ja pures Gift, da kann man gleich Nutella essen“, warnt eine Mutter. Die Szenen rund um Fragen der richtigen Ernährung und Erziehung sind das komische Herzstück des Films.

Fazit:

Wiewohl manche Figuren ein wenig überzeichnet sind, ist „Was hat uns bloß so ruiniert“ ein witziger wie tiefgründiger kinematografischer Elternvorbereitungskurs. (Ab 24. September im Kino.)

Helmut Hollerweger

Titelfoto: Thimfilm