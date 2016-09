Muuusik: Die urbansten Kühe der Stadt

Auf dem Mönchsberg klingt Salzburg ländlich. Dort weiden die urbansten Kühe weit und breit.

„Is leicht eine abg’haut?“, fragt Alexandra Zwinger am Telefon. Nein, keine. Alle 14 Kühe sind noch auf der Wiese vor dem Johannes-Schlössl, dem Gästehaus des Pallottiner-Ordens auf dem Mönchsberg. Alexandra Zwinger ist beruhigt. Und steht tags darauf bei ihren Kühen, um die wohl urbansten Rinder im ganzen Land vorzustellen.

Was machen die da, mitten in der Stadt? Vorrangig fressen. „Das da ist ja wie ein Buffet in einem 5-Sterne-Restaurant. Hier gibt’s Kräuter wie auf der Alm“, sagt Zwinger. Traudi, so heißt eine Dunkelbraune, genehmigt sich zur Bestätigung einen Löwenzahn mit Klee-Garnitur. „Zudem haben die Kühe hier viel Bewegung. Unser Hof liegt unten in Gneis, da gibt’s viel Moorgebiet. Wenn es da ein paar Tage regnet, kann ich meine Kühe nicht in den Gatsch rausschicken. Da ist die Wiese gleich kaputt. Hier oben sind sie Tag und Nacht draußen.“

Und so kommt es, dass so manch vornehmer Gast im Johannes-Schlössl vor den frischen Fladen steht, tief einatmet und zufrieden „Diese Landluft!“ posaunt. „Na ja“, räumt Alexandra Zwinger ein. Nicht alle seien immer nur glücklich gewesen über die vierbeinigen Sommerfrischler auf dem Mönchsberg. Der Sound of Salzburg klingt hier oben nämlich eher ländlich. Es bimmelt. Aber sehr verhalten. „Wir haben die Kuhglocken auf zwei reduziert. Die Glocken haben manche Bewohner des Mönchsbergs gestört. Deswegen haben wir nicht allen Kühen eine umgehängt.“

Teilzeit-Hirte Toni hat ein Auge auf die Kühe und Brot

Einer liebt die klangvolle Untermalung: Bruder Toni von den Pallottinern. Irgendwie ist die Herde, die von Mai bis Oktober auf die Wiesen der Pallottiner gebracht wird, nämlich auch die seine. Weil Alexandra und Johann Zwinger nicht wie ihre Kühe am Mönchsberg residieren, sondern eben im Martinbauerhof in Gneis, ist der Mönch zum Hirten geworden. „ Ich sehe nach den Kühen“, sagt er – leger gekleidet in Jeans und Poloshirt. „Die Kutte engt mich inzwischen etwas ein“, sagt Bruder Toni erklärend und blickt an sich herab. Das Nahrungsangebot mundet auf dem Mönchsberg nicht nur Traudi.

Bruder Toni hat also ein Auge auf die Kühe, entfernt Halme und Blätter, wenn die Tränke verstopft ist, bringt dem Jungstier Michi hartes Brot, regt sich im Falle einer Hochzeitsschießerei auf dem Schloss Mönchstein solidarisch mit den Vierbeinern auf und fühlt sich in seiner Tätigkeit als Teilzeit-Hirte manchmal an seine Kindheit erinnert. Die verbrachte er auf einem Bergbauernhof in Osttirol.

Die Zwingers mähen den Mönchsberg

Die Sache mit den Kühen auf dem Mönchsberg sei folgendermaßen gekommen, erzählt der 67-Jährige heute: „Als die Pallottiner die Wiesen nicht mehr selbst bewirtschafteten, mussten wir fürs Mähen der umliegenden Wiesen zahlen. Eine junge Frau, eine Apothekerin aus der Stadt, hatte dann die Idee, ihre Pferde hier heroben weiden zu lassen. Damit war die Stadt aber nicht einverstanden. Sie wollte keine so hohen Zäune.“ Mit der niedrigen Einzäunung für Kühe war die Stadt aber einverstanden. So kamen vor 22 Jahren die ersten Kühe zu ihrer Weide mit Blick über die Stadt. Auf eine weitere Weide in der Senke hinter dem Johannes-Schlössl wird gewechselt, wenn alle Kräuter auf Luxusweide Nummer eins abgezupft sind.

Die einfache Einzäunung ist inzwischen übrigens einem Weidezaun mit Netz gewichen. „Wegen der Hunde“, erklärt Zwinger. „Das Queren der Weide ist zwar möglich, aber wir möchten gegenüber Spaziergängern immer betonen, dass Mutterkühe gut auf ihre Kälber achten. Da dazwischenzugehen ist keine gute Idee.“

Während die Kühe die Wiesen der Pallottiner abgrasen, erledigen Alexandra und Johann Zwinger den Rest. Im Auftrag des Magistrats mähen sie alle Wiesenflächen auf dem Mönchsberg. „Und das sind gar nicht so wenig“, betonen die zwei. „Von der Müllner Kirche über die Stadtalm, rund um den Stupa, bis zur Richterhöhe kommt einiges zusammen, etwa fünf Hektar.“ Mit einem kleinen Traktor und einem Anhänger, der sich auf den schmalen Wegen auf dem Mönchsberg gerade noch manövrieren lässt, wird das Heu dann nach Gneis gebracht. „Dort haben wir auch noch 26 Milchkühe und einen Haufen Schafe“, sagt Alexandra. „Hier herauf kommen nur die, die nicht gemolken werden.“

Bruder Toni, der dem beladenen Gespann nach einem Mäh-Tag dann manchmal hinterherblickt, wurde diesen Sommer Zeuge, wie ein rotes Cabriolet mit Münchner Kennzeichen hinter dem Traktor her zuckelte. Ein kleiner Windstoß war es nur, der den Mönchsberg sanft streichelte, aber er genügte, um eine Ladung Heu ins Cabrio zu verfrachten. Kurz stutzte der Bruder, ob das Pärchen sein unverhofftes Heubad auch mit Humor nahm, aber es lachte lauthals. Die Bergbauern vom Mönchsberg lachten auch.

Von Gudrun Doringer

Titelfoto: Marco Riebler